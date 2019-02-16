«Люди уезжают и возвращаться не планируют» 8 16.02.2019, 16:50

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Иллюстрационное фото verge.zp.ua

Эмиграция из Беларуси стала носить массовый характер.

Индивидуальный предприниматель из Бобруйска Светлана рассказала «Вечернему Бобруйску», как ей живется в последнее время:

– В последнее время настораживает ситуация в городе. Только среди моих знакомых несколько человек с октября прошлого года уехали из Беларуси и возвращаться не планируют. Человек всегда искал лучшей жизни, но сейчас это стало у нас носить массовый характер. В основном все едут в Чехию, устраиваются на заводы и ждут момента, когда смогут перевезти туда свою семью. Это не только отток трудовых ресурсов – уезжают люди до 40 лет, у которых есть дети или их планируют. О каком демографическом позитиве можно говорить? Поэтому все эти дополнительные решения власти, вроде возможной доплаты рожающим до 26 лет, ничего не поменяют.

Сейчас также беспокоит ситуация с «Беларусрезинотехникой». Почему все закрывают глаза на банкротство бобруйской промышленности? Неужели у нас нет эффективных экономистов и производственников, которые могли бы выработать эффективное решение? Ведь становятся банкротами не только предприятия – скоро можно уже будет говорить о банкротстве города.