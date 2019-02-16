Белорусы хотят купить дома за 1 евро в итальянской Самбуке 3 16.02.2019, 17:10

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Самбука – небольшая коммуна в юго-западной части Сицилии недалеко от побережья Средиземного моря.

Беларусь стала одной из стран, откуда в мэрию сицилийского городка Самбука, объявившего распродажу домов за 1 евро, пришли письма о заинтересованности в такой покупке.

Об этом сообщает belmir.by со ссылкой на итальянские СМИ.

Самбука – небольшая коммуна в юго-западной части Сицилии недалеко от побережья Средиземного моря. Она, как и многие итальянские провинциальные поселения, столкнулась с проблемой депопуляции – люди уезжают отсюда в крупные города.

Чтобы оживить увядающий городок, а также сохранить архитектурное наследие, и была начата акция, которую ранее уже реализовали в ряде других подобных населенных пунктов Италии: продавать заброшенные дома за символическую плату в 1 евро.

Правда, покупатель должен еще принять на себя обязательство по реконструкции приобретаемого жилья в течение трех лет, вложив не менее 15 тысяч евро. Плюс требуется внести залог в 5 тысяч, который возвратят после окончания реконструкции.

Кампанию объявили уже много месяцев назад. Но в январе 2019-го она вызвала бум, после того как о ней рассказала американская телекомпания CNN, подробно расписав все достоинства здешней недвижимости, красоту природы и богатую историю.

В частности, поселение было основано древними греками, а потом завоевано сарацинами, превратившими его в процветающий торговый центр. Сейчас городок представляет собой настоящий архитектурный музей под открытым небом.

Эту тему подхватили многие другие известные СМИ – например, британские Daily Mail и Guardian. Последовало множество перепечаток и пересказов.

В результате в первые же дни на мэрию Самбуки обрушился шквал обращений. Буквально за несколько часов на почтовые ящики администрации пришло более 40 тысяч электронных писем с запросом информации о домах. Это не считая потока звонков.

Среди тех, кто заинтересовался недвижимостью, особенно много американцев. Но запросы приходят отовсюду: из Норвегии, Канады, ЮАР, Австралии, Индии, Франции, России, Бразилии, Великобритании, Японии…

Недавно, например, поступил звонок из Дубая от группы арабских инвесторов, которые заявили, что готовы выкупить все дома по списку.

Мэру городка пришлось даже создать специальную рабочую группу, которая занимается ответами на все эти обращения из разных уголков мира.

Служащие предоставляют необходимую информацию об акции, а также приглашают потенциальных покупателей посетить Самбуку, чтобы оценить все достоинства предлагаемой недвижимости на месте.