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Суд в Москве арестовал крупного американского инвестора

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  • 16.02.2019, 17:19
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Майкл Kалви
Фото: РИА «Новости»

Основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви отправили в СИЗО на два месяца.

Басманный суд Москвы в субботу, 16 февраля, отправил под арест основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Kалви, пишет «Немецкая волна».

"Суд постановил: избрать в отношении Калви меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 апреля 2019 года", - сказал судья Артур Карпов.

Согласно ходатайству следствия об аресте, находясь на свободе и имея американское гражданство, Калви может скрыться из России, а также оказать давление на свидетелей, уничтожить не изъятые при обысках документы и иным образом помешать расследованию. Адвокаты настаивали на возможности поместить инвестора под домашний арест по месту жительства в Москве либо отпустить его под залог в 5 млн рублей, который готов внести сам инвестор.

Адвокаты финансиста уже заявили, что решение о его аресте будет обжаловано.

Дело Калви

Майкла Калви и пять его подельников следствие подозревает в хищении более 2,5 млрд рублей банка "Восточный". В их действиях усматривается состав части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах).

Свое недоумение задержанием Калви уже высказали глава Сбербанка РФ Герман Греф, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и российский бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Основанная Майклом Калви в 1994 году компания Baring Vostok Capital Partners специализируется на частных инвестициях в России и странах СНГ. За 25 лет своего существования она инвестировала 2,8 млрд. долларов в 80 проектов в России, Казахстане и Украине. Штаб-квартира Baring Vostok расположена в Москве.


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