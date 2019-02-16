Фотофакт: Белорусские строители снова удивили 16.02.2019, 17:30

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Иллюстрационное фото

Иногда кажется, что строительные организации, осваивающие бюджетные деньги, не заинтересованы в качественной работе.

Логика проста: стоит один раз плохо покрасить подъезд или отремонтировать крышу — и работники ЖЭСа обеспечены «текущими ремонтами» на много лет вперед, пишет tut.by.

Может, это и не так и мы зря наговариваем, но фотоотчеты наших читателей о результатах капремонтов в их домах складываются в нелицеприятную картину — строительного брака много. Примеры откровенной халтуры сегодня публикуем на «Доске позора».

Минск, улица Карла Либкнехта, 67, свежий капремонт. Автор фото сообщает, что снаружи работы закончили к Новому году. Жильцам говорили, что в 2019-м ремонт продолжат в подъездах. Но уже прошло более 40 дней, и никаких действий нет. Более того, жильцам сообщили, что на этом все — капремонт завершен. А как вы думаете, этот подъезд уже можно считать отремонтированным?

Борисов, улица Серебренникова, 2. Жители сообщают, что в прошлом году в доме сделали ремонт балконов. И пока не было дождей, все этому очень радовались. Но потом пришел черед ужаснуться: балконы в дождь заливает со всех сторон, вода теперь течет по стене, по окнам и балконной двери. Зимой стало еще хуже — краска облезла, теперь сыплется штукатурка. Стена мокрая у всего подъезда. После такого ремонта балконов придется и фасад перекрашивать. За чей счет, интересно?

Оконная фирма установила в квартире нашего читателя три подоконника. Перед этим приезжал специалист, замерил все. Привезли, установили, но заказчик недоволен — все подоконники стали криво.

С одной стороны больше выпирают, с другой — меньше. Сотрудники компании говорят, что это окна у клиента кривые. Читатель настаивает, что у исполнителей «руки-крюки» — они же на замер приезжали и на окна не жаловались.

Следующее фото — из здания Белорусского государственного института стандартизации и сертификации. Подоконник с одной стороны выпирает, а с другой вровень — возможно, этот подоконник проходит испытания, решается важный вопрос: вровень или с выступом?

В том же здании, этажом ниже. Неужели эта дверь сертифицирована и вписывается в строительные стандарты?

Необычная жалоба: «Между домами № 4/4 и 6/4 по улице Берута в Минске дворник игнорирует расчистку пандуса, и мамочкам с колясками пройти невозможно, не говоря уже об инвалидах».

Если это принципиальная позиция дворника, то «Доска позора» мамочкам не поможет. Думается, что ситуация решается проще и на семейном уровне: супруги мамочек берут лопаты и за 5 минут снимают вопрос. А с дворником пусть ЖЭС разбирается.

Минск, улица Чигладзе, дом 6−1, подъезд 2. Дом после капремонта. Старые почтовые ящики сняли, а стены не закрасили. Что мешало сначала ящики снять, а потом красить?

Минск, улица Горецкого, 11, 3-й подъезд. Нам пишут: «Осенью ЖЭС решил перекрасить наши подъезды. Сначала покрасили в голубой цвет. Вроде неплохо. А потом стукнул мороз и почему-то именно наш 3-й подъезд решили перекрасить в бордовый! Да еще в мороз! Что получилось, видно на фото. К слову, до покраски в голубой цвет подъезд выглядел гораздо приличней и аккуратней». Теперь еще раз перекрасят, наверное. Как говорится, «бабла мало, „мерседесов“ нет», но краска в ЖЭСе найдется.

Туалет и умывальник в одном из корпусов завода «Белшина» в городе Бобруйске. Что тут скажешь, модернизация производства отхожих мест не касается.

Вильнюс. Туалет на заправке. Заходишь и думаешь: «А где же свет включается?» И тут же картинку видишь: выключатель под потолком. Не дотянешься — подпрыгни.

=Во дворе дома по улице Золотая Горка, 11 и вдоль дома по Краснозвездной, 1 вдоль бордюра по периметру всей проезжей части двора установили «антипарковочные столбики». Жильцы в восторге, пишут даже: «Честь и хвала людям, оберегающим природу от варварства автомобилистов!» И все бы было замечательно, если бы не одно «но».

Это единственная дорога во дворе, ее ширина 2,5 метра (т.е. для проезда одного автомобиля), ни площадки для разъезда машин, ни выезда между домами нет. Если к дому прибывает автомобиль скорой помощи, такси, машина доставки — проезд блокируется наглухо. В общем, идея со столбиками хороша, но не для этого двора.

24-я поликлиника. Читателя заинтересовало необычное расположение чугунных радиаторов — таким образом они установлены на нескольких этажах учреждения. Похоже, это не ошибка, а «интересное решение».

Помните жестокий анекдот про «нет ножек — нет мультиков»? Так вот вам иллюстрация к нему. На входе в «главпочтамт» Смиловичей пандуса нет. Зато инвалид может воспользоваться кнопкой вызова сотрудника почты.

Правда, чтобы нажать на эту кнопку, нужно взобраться по лестнице.

Последствия капремонта у подъезда по проспекту Рокоссовского, 114. Сделали крыльцо, которое меньше чем через полгода уже рассыпается.

Зато смотрите, как ярко покрасили газовые трубы! Жителям подъезда цвет, может, и нравится, но они настаивают, что отверстия после проводки газовых труб заделаны абы как. И что это за ремонт перил такой?

Рафиева, 88, Минск. Качественный светильник должен в первую очередь светить, а не нравиться!

Это фото из минской новостройки по проспекту Дзержинского. Работали плиточники-мастера, взяли по 18 долларов за «квадрат». Выводы эксперта: резка плитки плоха, много сколов, запил внешнего угла под 45° некачественный, кривые и неровные швы, нет ни уровня, ни плоскости на уложенной плитке. Вывод заказчика: ни денег, ни качественного ремонта.

А это из «портфолио» опытного сантехника — умеет гнуть не только маты!

Что-то нам подсказывает, что дырка будет великовата. Или в самый раз?