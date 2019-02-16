«Желтые жилеты» перекрыли Елисейские поля
- 16.02.2019, 17:39
В Париже проходит 14-ая акция протеста.
Участники движения "желтых жилетов" перекрыли движение по Елисейским полям в Париже в преддверии 14-й по счету субботней акции протеста. Об этом сообщает Вfmtv (перевод — liga.net).
Акция проходит под просмотром усиленных подразделений жандармерии. Все мирно.
"Желтые жилеты" планируют протестовать теперь не только по субботам, но и по воскресеньям.
Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин.