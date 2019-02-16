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«Желтые жилеты» перекрыли Елисейские поля

  • 16.02.2019, 17:39
Фото: Kiran Ridley/Getty Images

В Париже проходит 14-ая акция протеста.

Участники движения "желтых жилетов" перекрыли движение по Елисейским полям в Париже в преддверии 14-й по счету субботней акции протеста. Об этом сообщает Вfmtv (перевод — liga.net).

Акция проходит под просмотром усиленных подразделений жандармерии. Все мирно.

"Желтые жилеты" планируют протестовать теперь не только по субботам, но и по воскресеньям.

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин.


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