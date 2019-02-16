Как белорусам устроить бюджетный уик-энд в Варшаве 16.02.2019, 17:53

Для короткой поездки на выходные Варшава – это едва ли не идеальное направление.

Тут и старый город, и небоскребы, и необычные музеи (побывать во многих из которых можно совершенно бесплатно). Добавьте к этому автобусные компании, которые часто распродают свои билеты за 1 злотый; классные кафе, позавтракать в которых можно всего за 1,5 – 2 евро; и отели с номерами по 9 евро – и вы поймете, что Варшаву очень зря часто недооценивают. Надеюсь, я вас заинтриговал? Тогда давайте не будем просто так терять время. В этой статье для newgrodno.by я, Антон Бородачев, расскажу вам о множестве лайфхаков, которые позволят вам организовать себе классное и совсем недорогое путешествие в столицу Польши.

Как доехать в Варшаву из Гродно?

Добраться из одного города в другой можно с пересадкой в Белостоке либо же напрямую. Первый вариант мне лично нравится больше, но это, конечно, вещь на любителя. Если вы решите поехать в столицу Польши напрямую, то здесь все довольно просто. Билеты стоят от 35 BYN до 52 BYN (в зависимости от перевозчика и конкретного рейса). Купить их можно на следующих сайтах: busfor.by, ticketbus.by, taf.by и biletbus.pl.

Что касается рейсов с пересадкой, то здесь все намного интересней. Как добраться из Гродно в Белосток, я думаю, никому рассказывать не надо (по этому направлению каждый день ездят десятки маршруток). Купить билеты, кстати, можно на тех же сайтах, которые я указывал выше. Плюс тут я еще могу посоветовать вам обратить внимание на компанию КлассТур, у которой каждая 6-я поездка стоит 1 рубль. Для этого нужно явиться в офис с паспортом и написать заявление на имя директора. Система архаичная, как те маршрутки, что ездят по этому направлению. Но ради бесплатных (точнее почти бесплатных) билетов есть смысл заморочиться.

Говоря о рейсах из Белостока в Варшаву, я могу посоветовать вам обратить внимание, прежде всего, на две частных польских компании – Plus Bus и Zak Express. У них много рейсов по этому направлению, а все первые билеты на каждый автобус продаются по цене в 1 злотый (+ 1 PLN за резервацию). Дальше билеты начинают дорожать, но даже, несмотря на это, доехать из одного города в другой вполне реально за 5-10 злотых. Примеры цены смотрите на принтскрине ниже.

Ну, а чтобы не пропустить начало очередной распродажи, я рекомендую вам подписаться на новостную рассылку этих перевозчиков и покупать билеты сразу после появления новых дат.

Как найти дешевое жилье в Варшаве?

Думаете, что на Booking’е? Ага, щас! Лично я рекомендую вам начать поиски с сайта accorhotels.com (особенно, если вы планируете путешествие заранее). Все дело в том, что у сети отелей Ibis Budget есть постоянная акция, в рамках которой определенное количество номеров распродается по 9 евро в сутки (подчеркну: за двухместный номер со всеми удобствами). Все, что вам нужно – это забронировать такие номера раньше всех. Дальше вкратце расскажу, как это сделать.

Итак… Бюджетных отелей в Варшаве у этой гостиничной сети всего два: Ibis Budget Warszawa Center и Ibis Budget Warszawa Reduta. Для того, чтобы найти акционные номера, вам нужно зайти на сайт accorhotels.com, найти их в общем списке, а затем нажать на кнопочку «Календарь тарифов» и начать искать те самые номера за 9 евро.

Не получается найти акционные предложения в одной из гостиниц – значит, проверяйте другую. Если планировать поездку заранее – найти хороший вариант будет не так уж сложно.

Если же отыскать подходящий вариант в отелях Ibis Budget у вас так и не получилось, тогда могу предложить вам еще один простой вариант экономии. Попробуйте заменить отели квартирами и поискать выгодные предложения на сайте AIRBNB. На этой площадке свои предложения выставляют собственники жилья, поэтому на практике частные апартаменты могут быть не только комфортней, но и дешевле стандартных гостиничных номеров.

Еще один плюс сайта AIRBNB – это наличие у него различных бонусов. Получить первый из них вы можете, просто зарегистрировавшись вот по этой ссылке. После этого на ваш счет сразу придет 28 евро, которые вы можете впоследствии потратить на бронирование жилья.

Где дешево и вкусно поесть в Варшаве?

Сразу подчеркну: в этом пункте я не буду советовать вам питаться в кебабных или ресторанах фаст-фуда. Ведь интересные (и зачастую более выгодные) предложения можно найти и в очень приличных заведениях. Как насчет того, чтобы, например, позавтракать в ресторане? В Варшаве сразу в нескольких заведениях можно найти отличные акции на «sniadania». В центре города я рекомендую вам обратить внимание на следующие три ресторана:

Shipudei Berek (адрес – Jasna, 24).

Aioli (Swiatokrzyska, 18).

Momu (Wierzbowa, 9/11).

Все дело в том, что в каждом из этих заведений по будням действует специальная акция «Купи кофе и получи завтрак в бесплатно (или почти бесплатно)». На практике всего за 7 злотых (за цену кружки американо) вы сможете съесть израильскую пиццу шакшуку, яйца с жареной колбасой или какое-то модное блюдо вроде «плодов леса на деревенском хлебе».

В качестве примера, фото меню из ресторана Momu с примерами завтраков и описанием акции. Здесь, купив по обычной цене чашку кофе, вы можете получить любой завтрак в меню всего за 1 злотый.

Что посмотреть в Варшаве + рассказ о бесплатных музеях

Вообще в польской столице очень много интересных мест, поэтому здесь я выделю только несколько, на которые стоит обратить особое внимание. Итак, во время поездки в этот город обязательно постарайтесь посетить:

Старый город с Королевским замком;

Парк Лазенки с красивым дворцом и каким-то нереальным количеством белок.

Вилянувский дворец, который часто называют польским Версалем.

Варшавский район небоскребов рядом со «сталинской» высоткой Дворца Культуры и Науки.

А также Центр науки «Коперник» (где в доступной форме объясняется, сущность различных физических процессов).

Вы знаете, например, как пишется ваше имя на языке древних египтян, сколько воды в вашем теле, и как долго вам придется работать на тренажере, чтобы сжечь калории от одной съеденной конфеты? Тогда вам точно стоит заглянуть в этот музей. Это очень классное место.

Развивая тему музеев также отмечу, что в Варшаве (как и во всей Польше) практически каждый музей имеет бесплатные дни. Дальше прилагаю список бесплатных выставок по дням недели. Я думаю, эта информация будет вам полезна (музеи в Польше не такие скучные, как у нас).

* Понедельник – Музей плаката и новый железнодорожный музей.

* Вторник – Национальный музей (с самой крупной коллекцией живописи в Варшаве) и Музей карикатур.

* Четверг – Центр современного искусства в Уяздовском дворце, Этнографический музей и суперсовременный музей польских евреев Polin, который однажды даже признавался лучшим музеем Европы. Также раньше по четвергам бесплатным был вход во Дворец в Вилянуве, однако сейчас такой информации на их официальном сайте я не нашел.

* Суббота – музей Войска Польского.

* Воскресенье – Музей Шопена и постоянная экспозиция в музее Восстания Варшавского. Также в последний день недели можно бесплатно посмотреть внутренние интерьеры Королевского дворца в Варшаве.