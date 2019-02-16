В Мозыре на Припяти от берега оторвало баржу-бар с людьми 16.02.2019, 18:09

Фото: МЧС

На барже находились три человека.

Баржу-бар с людьми на борту, которая оторвалась от берега Припяти, спасли утром 16 февраля работники Министерства чрезвычайных ситуаций в парке Победы в Мозыре.

Как сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на МЧС, по прибытии спасателей к месту вызова выяснилось, что на расстоянии приблизительно 15 метров от берега находится баржа-бар, один из двух тросов которой оборван. На барже три человека: официант 1999 года рождения и двое мужчин 1996 года рождения.

Работники МЧС эвакуировали мужчин на берег при помощи спасательной доски и веревки и передали для осмотра медикам. Спасатели закрепили баржу и пришвартовали ее к берегу. Пострадавших нет.