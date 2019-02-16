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Байден: Россия, как и раньше, ведет активную войну в Украине

  • 16.02.2019, 18:15
Джо Байден

С таким заявлением бывший вице-президент США выступил на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что Россия продолжает вести активную войну в Украине и дестабилизировать европейские демократии.

С таким заявлением он выступил на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает "Европейская правда",

"Мы столкнулись с новыми отношениями. Подъем Китая, упадок России и ее более агрессивное поведение. Китай пытается стать гегемоном, а Россия использует все инструменты, чтобы посеять дестабилизацию, раскол в демократических странах Европы, включая Украину, где она, как и раньше, сегодня ведет активную войну ", - заявил бывший вице-президент США.

Байден заявил, что гордится коалицией, которая сформировалась в Европе в ответ на агрессию в Украине. Он также заявил о решительной поддержке ЕС и НАТО.

"Я решительно поддерживаю НАТО. Считаю, это важнейший альянс в истории человечества, благодаря которому нам удалось сохранить безопасность в последние 70 лет ... Решительно поддерживаю ЕС. Это антидот чрезвычайному национализму, который дважды разрушал континент", - сказал Байден.


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