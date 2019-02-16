Тадеуш Кондрусевич благословит 17 февраля новые колокола Красного костела 16.02.2019, 18:17

Тадеуш Кондрусевич

Фото: catholic.by

Первый раз колокола, установленные на башне Красного костела в октябре 2018 года, были опробованы 8 февраля.

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич 17 февраля благословит новые колокола храма святого Симеона и святой Елены (Красного костела) в Минске. Такая информация размещена на сайте Римско-католической церкви в Беларуси, сообщает БелТА.

Первый раз колокола, установленные на башне Красного костела в октябре 2018 года, были опробованы 8 февраля. "Во время святой мессы 17 февраля их благословит Тадеуш Кондрусевич", - уточнили в РКЦ.

Как сообщалось, колокола для Красного костела отлили в Польше по заказу костельного комитета. С конца 2017 года это знаковое культовое сооружение находится на реставрации.