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Тадеуш Кондрусевич благословит 17 февраля новые колокола Красного костела

  • 16.02.2019, 18:17
Тадеуш Кондрусевич
Фото: catholic.by

Первый раз колокола, установленные на башне Красного костела в октябре 2018 года, были опробованы 8 февраля.

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич 17 февраля благословит новые колокола храма святого Симеона и святой Елены (Красного костела) в Минске. Такая информация размещена на сайте Римско-католической церкви в Беларуси, сообщает БелТА.

Первый раз колокола, установленные на башне Красного костела в октябре 2018 года, были опробованы 8 февраля. "Во время святой мессы 17 февраля их благословит Тадеуш Кондрусевич", - уточнили в РКЦ.

Как сообщалось, колокола для Красного костела отлили в Польше по заказу костельного комитета. С конца 2017 года это знаковое культовое сооружение находится на реставрации.


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