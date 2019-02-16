Санкции приносят плоды 16.02.2019, 18:26

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Российский рубль идет ко дну.

Как я уже неоднократно писал, порою ожидание введения США санкций против России приносит не меньше пользы, чем сами санкции. И именно такую картину мы можем наблюдать на этой неделе, когда начавшиеся в конгрессе рассмотрения нового пакета санкций против России за её атаку на ВМС Украины, потянуло ко дну акции РФ, курс рубля и рейтинги, пишет блогер «Злой одессит» для inforesist.org.

Так, за 13 февраля индекс Московской биржи упал более чем на 1,8%, а проседание РТС превысило 2%. Причем лидерами падения стали Транснефть — 2,6%, Роснефть — 2,4%, Мечел — 2,4%, Аэрофлот — 2,4%.

Вместе с тем ко дну возобновил движение и рубль, который не выдержал масштабную скупку долларов на волне опасений нового пакета санкций и установил своеобразный рекорд с января.

Помимо падений цен на акции российских компаний и конвульсий рубля, рынок РФ ощутил на себе и репутационные потери. Такие, например, как снижение рекомендаций Morgan Stanley по российским ценным бумагам до уровня «ниже рынка». Банк так же посоветовал своим клиентам избавляться от акций компаний из РФ либо покупать 5-летние кредитно-дефолтные свопы — страхующие от дефолта России.

Но, как вы понимаете это всего лишь лихорадка, а вот агония, если нынешний пакет санкций будет утвержден и, главное, введен в действие, окажется знатной. И, чего уж лукавить, возможно, ограничение транзакций в долларах, а так же запрет на инвестирование в российский госдолг, станут переломными в затянувшейся истории с Россией, зализывающей санкционные раны за счет внутренних и внешних ресурсов.