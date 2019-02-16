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В Бресте задержали правозащитника Величкина и активиста Казака

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  • 16.02.2019, 18:36
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Владимир Величкин
Фото: «Радыё Рацыя»

Против брестчан начали административный процесс.

Правозащитник «Весны» Владимир Величкин и активист Виталий Казак были сегодня вызваны в Ленинский РОВД и из участка уже не вышли. Против брестчан начали административный процесс за проведение «несанкционированного массового мероприятия», оба задержанных до суда, передает «Белсат».

Спустя полтора часа пребывания в милиции Величкин был задержан и отправлен в брестское ИВС, в понедельник его будут судить.

Виталий Казак оказался в ИВС через три часа после того как появился в милиции.

«Меня не за что задерживать, но в милиции уже пообещали мне, что до понедельника я останусь здесь. Должен положить трубку, этого требует сотрудник милиции», - единственное, что успел сказать Виталий Казак.

Известно, что административный процесс против Казака ведет Дмитрий Селeйкович из РОВД Ленинского района Бреста, печально известный репрессиями против активистов и журналистов.

Напомним, в минувшее воскресенье, 10 февраля, после традиционного кормления голубей на центральной площади города брестчане молча прошли по пешеходной улице Советской к кинотеатру «Беларусь» - таким образом они протестовали против запуска аккумуляторного завода.

Возле кинотеатра по их просьбе включили кавер на песню «Жить». В организации этого шествия и обвинили Величкина и Казака.

«Это очередноe давление на противников аккумуляторного завода со стороны власти. Владимира Величкина наблюдал за ходом акции и не мог принимать в ней участие. Это грубое нарушение закона», - сказал правозащитник Роман Кисляк.


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