В Бресте задержали правозащитника Величкина и активиста Казака

В Бресте задержали правозащитника Величкина и активиста Казака4
- 16.02.2019, 18:36
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Против брестчан начали административный процесс.
Правозащитник «Весны» Владимир Величкин и активист Виталий Казак были сегодня вызваны в Ленинский РОВД и из участка уже не вышли. Против брестчан начали административный процесс за проведение «несанкционированного массового мероприятия», оба задержанных до суда, передает «Белсат».
Спустя полтора часа пребывания в милиции Величкин был задержан и отправлен в брестское ИВС, в понедельник его будут судить.
Виталий Казак оказался в ИВС через три часа после того как появился в милиции.
«Меня не за что задерживать, но в милиции уже пообещали мне, что до понедельника я останусь здесь. Должен положить трубку, этого требует сотрудник милиции», - единственное, что успел сказать Виталий Казак.
Известно, что административный процесс против Казака ведет Дмитрий Селeйкович из РОВД Ленинского района Бреста, печально известный репрессиями против активистов и журналистов.
Напомним, в минувшее воскресенье, 10 февраля, после традиционного кормления голубей на центральной площади города брестчане молча прошли по пешеходной улице Советской к кинотеатру «Беларусь» - таким образом они протестовали против запуска аккумуляторного завода.
Возле кинотеатра по их просьбе включили кавер на песню «Жить». В организации этого шествия и обвинили Величкина и Казака.
«Это очередноe давление на противников аккумуляторного завода со стороны власти. Владимира Величкина наблюдал за ходом акции и не мог принимать в ней участие. Это грубое нарушение закона», - сказал правозащитник Роман Кисляк.