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Видеофакт: В Лапландии сняли красочное северное сияние

  • 16.02.2019, 18:54
  • 1,246
Архивное фото EPA

Природное явление здесь видно особенно хорошо из-за отсутствия сильного свечения крупных городов.

В сети показали северное сияние, появившееся на небе в Лапландии, пишет korrespondent.net.

Природное явление попало на видео. На кадрах видно, как ярко-зеленые полосы, которое скручиваются и извиваются в различные фигуры.

В этих регионах шансы увидеть северное сеяние наибольшие в сентябре-октябре и феврале-марте.

Специалисты отмечают, что Лапландия – одно из лучших мест для наблюдения за атмосферным явлением. Здесь отсутствуют крупные города, светло которых может заглушить краски северного сияния.


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