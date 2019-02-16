Видеофакт: В Лапландии сняли красочное северное сияние
- 16.02.2019, 18:54
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Природное явление здесь видно особенно хорошо из-за отсутствия сильного свечения крупных городов.
В сети показали северное сияние, появившееся на небе в Лапландии, пишет korrespondent.net.
Природное явление попало на видео. На кадрах видно, как ярко-зеленые полосы, которое скручиваются и извиваются в различные фигуры.
В этих регионах шансы увидеть северное сеяние наибольшие в сентябре-октябре и феврале-марте.
Специалисты отмечают, что Лапландия – одно из лучших мест для наблюдения за атмосферным явлением. Здесь отсутствуют крупные города, светло которых может заглушить краски северного сияния.