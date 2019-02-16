В Петербурге обрушилось здание университета 16.02.2019, 19:13

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Фото: ivbg.ru

Под завалами могут быть люди.

В пятиэтажном здании Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики в Санкт-Петербурге (НИУ ИТМО) произошло обрушение плит перекрытия с пятого по второй этажи, передает русская служба BBC.

По данным МЧС России, площадь обрушения составила около 150 квадратных метров. Из здания эвакуированы 60 человек. По предварительным данным, под завалами могут быть заблокированы около 20 человек.

В момент обрушения в здании проходили факультативные занятия.

"Предварительная причина - нарушение технических требований при проведении ремонтных работ", - сказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.

На месте работают 14 единиц техники и 54 спасателя. Также на месте обрушения находятся представители администрации Петербурга.