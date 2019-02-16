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Историк: Крест Евфросинии Полоцкой находится в России

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  • 16.02.2019, 19:37
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Святыня должна вернуться в Беларусь.

О культуре древней Беларуси ХI-ХIII веков говорили в Глубоком. С такой презентацией выступил историк и археолог из Минска Сергей Тарасов, передает «Радыё Рацыя».

Значительное внимание он уделил истории Полоцкого района, рассказал о построении Софийского собора, про археологические артефакты, крест Евфросинии Полоцкой и прочее. По его мнению, сейчас крест находится в руках Русской Православной Церкви.

Как говорит Сергей Тарасов, он надеется на то, что крест вернется в Беларусь, так как это величайшая святыня для белорусов всех конфессий.

- Такие святыни, как крест Евфросинии Полоцкой, не пропадают по определению. Они не имеют ценности, если их разобрать по кускам, по камешкам. Поэтому этот крест жив, я в этом уверен. И он находится конечно же в России. Самое вероятное место его пребывания - это Троице-Сергиева лавра в Подмосковье. Это монастырь и личная ризница Московского патриарха. Крест - это символ нашей независимости, государственности и духовности. Он должен быть в Беларуси!

По словам Сергея Тарасова, в последнее время в Полоцке никаких крупных артефактов не находят. Но его ученик Денис Дук вместе с коллегами во время археологической экспедиции нашел остатки пожарища. Потом сделали радиоуглеродный анализ угля и выяснили, что это пожарище датируется 840-ыми годами. А как известно, первый раз в летописи Полоцк упоминается в 862 году.


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