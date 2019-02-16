Зарплаты топ-менеджеров «Газпрома», «Роснефти» и Сбербанка превысили годовой бюджет двух регионов РФ 5 16.02.2019, 19:31

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Доходы топ-менеджеров крупнейших госкомпаний России на фоне других жителей страны шокируют.

По итогам 2018 года члены правления «Газпрома», «Роснефти» и Сбербанка в сумме заработали 11,893 миллиарда российских рублей, следует из их отчетов компаний по РСБУ и МСФО, пишет finanz.ru.

Правление Сбербанка, состоящее из 9 человек, выплатило себе 5,488 миллиарда рублей, увеличив общее вознаграждение на 7,8%. Из этой суммы три четверти, или 4,199 миллиарда рублей, пришлось на премии, а остальное - фиксированную часть.

Суммарные доходы членов правления «Газпрома» в 2018 году выросли на 4,3% - до 2,551 миллиарда рублей. Эту сумму распределили между собой 16 топ-менеджеров.

Выплаты в «Роснефти» сократились на 1,8%: 11 топ-менеджеров получили 3,854 миллиарда рублей - в виде заработной платы, премий и компенсационных выплат. Эта включает налог на доходы физических лиц.

В сумме доходы 36 топ-менеджеров двух госкомпаний и крупнейшего в стране госбанка оказались больше годовых бюджетов двух российских регионов с общим населением почти полмиллиона человек.

Это Еврейская автономная область, бюджет которой составил 9,5 миллиарда рублей, и республика Калмыкия, где в бюджет удалось собрать 11 миллиардов рублей.

Заработанная правлением «Роснефти», «Газпрома» и Сбербанка сумма также превысила по размеру всю госпрограмму создания оборудования для шельфовых месторождений (6,6 млрд рублей на 2019 год), госпрограмму развития радиоэлектронной промышленности (9,9 млрд рублей) и фармацевтики (9,8 млрд рублей).