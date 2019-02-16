Силы коалиции окружили последний оплот боевиков «ИГ» в Сирии 16.02.2019, 19:48

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Kомандование коалиции считает, что уже совсем скоро миру станут известны хорошие новости.

Одни из последних защитников самопровозглашенного «халифата», террористы «Исламского государства», окружены силами коалиции на небольшом участке деревни Багуз на востоке Сирии, и вскоре будут разгромлены, передает «Голос Америки».

По оценке Джии Фурата, командира Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, уже совсем скоро миру «станут известны хорошие новости о победе над "Даеш" (так "ИГ" называют на Ближнем Востоке)». Фурат рассказал об этом журналистам в субботу днем в окрестностях Багуза.

По словам Фурата, территория самопровозглашенного «халифата», некогда охватывавшего целые регионы Сирии и Ирака, сократилась до площади не более 600 кв метров. Боевиков обстреливают со всех направлений, добавил командир Фурат.

Однако ожесточенность наступления на анклав «ИГ» в последние дни пришлось снизить из соображений безопасности мирного населения Багуза. Речь идет, в том числе, о женах и детях исламских боевиков, которые пытаются выбраться из обстреливаемого района.

«В боях были некоторые перерывы, так как мы по-прежнему видим сотни гражданских лиц, пытающихся выбраться (из Багуза). Интенсивность обстрелов была снижена, чтобы защитить мирных жителей», - сказал пресс-секретарь коалиции, полковник Шон Райан, отвечая в субботу на вопрос журналистов.

В то же самое время, террористы используют мирных жителей в качестве живого щита, стреляя в них при любых попытках побега. У коалиции есть подозрения, что еще часть боевиков могут прятаться внутри разветвленной системы туннелей и пещер в районе боев.

Всего несколько дней назад руководители коалиции говорили о битве в Багузе, применяя для этого термин «операция по зачистке», и заявляя, что «халифат вот-вот прекратит свое физическое существование»

В пятницу президент США Дональд Трамп пообещал сделать некое важное сообщение по поводу «ИГ» в течение ближайших 24 часов. Однако уже в субботу в руководстве коалиции и Сирийских демократических сил заявили, что устанавливать какие-либо временные рамки окончательной победы над «Исламским государством» пока рано.

Американские правительственные чиновники добавляют, что точку в борьбе с «ИГ» нельзя ставить даже после полного разгрома боевиков в Багузе.

Выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, вице-президент Майк Пенс пообещал, что США останутся на Ближнем Востоке и будут внимательно следить за любыми возможными действиями остатков исламистов, действующих в регионе.

В Пентагоне считают, что в Сирии и Ираке все еще остаются от 20 до 30 тысяч сторонников «Исламского государства», включая вооруженных боевиков. Военные беспокоятся о способности сирийских партнеров США контролировать ситуацию после вывода американских военных с территории страны.