Как будут выглядеть станции минского метро, которые еще не начали строить 4 16.02.2019, 19:57

Они будут называться «Аэродромная» и «Слуцкий гостинец».

Пока в Минске еще строят первые четыре станции третьей ветки метро, «Минскметропроект» показал, как будут выглядеть следующие — «Аэродромная» и «Слуцкий гостинец», пишет tut.by.

Сейчас в Минске строятся четыре станции третьей ветки метро, они входят в первый пусковой комплекс — это «Юбилейная площадь», «Площадь Франтишка Богушевича», «Вокзальная», «Ковальская Слобода». За ними, южнее, идут «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец».

«Аэродромная». Эскизы станций предоставлены ОАО «Минскметропроект» агентству «Минск-Новости»

Эти станции пока есть только в проекте, они входят во второй пусковой комплекс строительства третьей ветки метро. Главный инженер проекта ОАО «Минскметропроект» Виктор Гращенков рассказал, что сейчас на этом участке идет инженерная подготовка территории для обеспечения безопасной работы тоннелепроходческого комплекса.

— По графику только перенос инженерных коммуникаций, которых здесь огромное количество, займет более 2 лет.

Электродепо для обслуживания всей третьей линии минского метро будет построено в районе улиц Лейтенанта Кижеватова и Серова — за станцией «Слуцкий гостинец».

«Слуцкий гостинец». Эскизы станций предоставлены ОАО «Минскметропроект» агентству «Минск-Новости»

— Уже выполнена проходка тоннелей закрытым способом немеханизированным тоннелепроходческим щитом на перегоне от станции «Ковальская Слобода» до станции «Аэродромная». В феврале 2019 года авиаремонтный завод должен передать земельный участок под строительство «Аэродромной» (Станция запланирована на территории бывшего аэропорта Минск-1. — Прим.). Пока этот участок не передан, вывод щита после проходки невозможен. Для его демонтажа необходимо разработать котлован глубиной 13 метров, что займет несколько месяцев, ведь его нужно закрепить, обустроить, и только после этого демонтировать тоннелепроходческий щит, — рассказывает Гращенков.

В первом квартале начнется строительство монтажно-щитовой камеры для сборки механизированного тоннелепроходческого комплекса. Так проложат самый длинный тоннель Минского метрополитена протяженностью около 2 км — от «Аэродромной» до «Неморшанского сада».

Три станции второго пускового комплекса по глубине не сильно отличаются друг от друга — около 15 метров. На «Аэродромной» установят эскалаторы.