Из бизнеса к силовикам: Нашелся бывший первый зампред Гомельского облисполкома 16.02.2019, 20:17

Александр Микалуцкий

Длительное время о неожиданно уволенном чиновнике не было никакой информации.

Осенью прошлого года довольно неожиданно был уволен первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Александр Микалуцкий. Причины ухода и будущие перспективы чиновника никто не комментировал. Длительное время о нем не было никакой информации. Tut.by стало известно, что вскоре после госслужбы Микалуцкого приютил бизнес, но и там он надолго не задержался.

Трудовые отношения с первым зампредом Гомельского облисполкома Александром Микалуцким были расторгнуты по соглашению сторон в начале сентября 2018 года. Причины увольнения не назывались.

В ноябре Лукашенко согласовал Геннадия Соловья на должность первого зама гомельского губернатора. В 2012 — 2018 годах Соловей руководил Клецким райисполкомом Минской области, а в 2018 году возглавил Несвижский район.

Тем временем Микалуцкий не сидел сложа руки. Он устроился (по другой информации, «его устроили») заместителем директора частного предприятия «Молочная правда». Это «дочка» Туровского молочного комбината.

В данном переходе нет ничего удивительного. Микалуцкий в облисполкоме курировал все сельхозпредприятия гомельского региона. А ранее возглавлял Житковичский район, на территории которого находится Туровский молочный комбинат.

«Молочная правда» была создана в 2017 году для управления сельскохозяйственными активами комбината. Это пять колхозов в Гомельской и Витебской областях.

Но в «Молочной правде» Александр Микалуцкий проработал недолго.

«На Новый год его задержали. Подозревали в коррупции», — сказал информированный собеседник. На самом предприятии заявили, что Микалуцкий у них уже не работает. «Он у нас проработал недолго», — сказали в «Молочной правде», но от других комментариев отказались. Получить комментарий в правоохранительных органах в выходной день не удалось.

Стоит отметить, что в 2014 году были задержаны два зама губернатора Гомельской области Владимира Дворника. Их подозревали в коррупции и злоупотреблении властью и служебными полномочиями. Лукашенко вынес предупреждение Дворнику за недостатки и просчеты в кадровой работе.

Александр Микалуцкий родился в 1962 году в Шкловском районе Могилевской области. После окончания Жиличского сельхозтехникума Могилевской области трудовой путь начал бригадиром тракторной бригады колхоза «Оборона страны» Речицкого района. В 1991 году окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию. Работал заместителем председателя, секретарем парткома, главным агрономом, в 2008—2009 годах — директором КСУП «Оборона страны». С 2009 по 2013 год — генеральный директор ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов», в 2013—2015-м — председатель Житковичского райисполкома. 23 декабря 2015 года назначен первым заместителем председателя Гомельского облисполкома.