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Новые санкции все ближе

  • Виталий Портников, espreso.tv
  • 16.02.2019, 20:27
Виталий Портников

Они приведут к технологическому отставанию России от цивилизованного мира на десятилетия.

Американские сенаторы - демократы и республиканцы - внесли в конгресс законопроект о новых антироссийских санкциях.

Этот законопроект является ещё более жёсткой версией законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля", внесённого сенаторами в августе прошлого года. Тогда среди его авторов еще был непримиримый оппонент путинского режима Джон Маккейн.

У августовского законопроекта не было особых шансов пройти через конгресс просто потому, что тогда нижнюю палату американского парламента контролировали республиканцы, воспринимавшие инициативу в качестве дополнительной проблемы для президента Дональда Трампа. Но сейчас контроль над палатой представителей - у демократов. Да и самому Трампу на фоне обнародования новых и новых скандальных подробностей контактов своего окружения с «сомнительными» россиянами выгодно в очередной раз доказать своё непримиримое отношение к Кремлю.

Новый законопроект - если он будет принят и подписан - может стать серьезным ударом по российской экономике, обусловит ее дальнейшее падение, приведёт к технологическому отставанию России от цивилизованного мира на десятилетия. Он предусматривает санкции против банковского сектора, энергетического сектора, а в случае, если Москва продолжить наглеть в Керченском проливе - против судостроения. Госдепартаменту после одобрения этого закона предстоит решить, является ли Россия страной-спонсором терроризма, страховщикам недвижимости - сообщать о всех бенефициарах компаний, которые покупают в США дорогостоящую недвижимость. Будет создан ситуационный центр для борьбы с российскими информационными провокациями, проведена работа по оценке личного состояния Путина и причастности Кремля к убийству Бoриса Немцова. И, разумеется - это розочка на американский тортик - будут введены персональные санкции против политиков, олигархов и их родственников из путинского окружения. А также против тех пиратов из ФСБ, которые участвовали в отвратительной провокации Москвы в Керченском проливе - эти тоже получат по заслугам.

Российские чиновники уже начали соревнование по высмеиванию новых санкций - это теперь в Москве такая национальная забава. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что вопреки санкциям экономика России развивается. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обвинил сенаторов в "болезни оголтелой русофобии". Пресс-секретарь МИДа Мария Захарова назвала инициативу сенаторов "медицинским случаем".

Но если санкции действительно одобрят, всем этим персонажам будет не до смеха.

Виталий Портников, espreso.tv


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