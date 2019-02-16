Россияне затягивают пояса и сокращают расходы 8 16.02.2019, 20:46

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Фото: Reuters

Экономические настроения россиян продолжает подрывать затянувшийся кризис доходов, падающих пять лет подряд.

В России замедлился рост расходов среднестатистических семей. Это заметили в холдинге "Ромир", пишет finanz.ru. На 6-й неделе года они составили 4245 российских рублей, что на 1% меньше, чем неделей ранее. Таким образом, после четырехнедельного роста с начала года индекс покупательской активности немного притормозил свою динамику и опять взял курс на снижение, говорится в исследовании компании.

При этом повседневные траты на прошедшей неделе опять оказались ниже аналогичного значения прошлого года с разницей в 3,6%, отмечают аналитики холдинга. Размер среднего чека за период с 4 по 10 февраля составил 537 рублей. Он также "просел" по отношению к предшествующей неделе, потеряв 0,7%. Разница с аналогичным периодом прошлого года составила 10 рублей или 1,8% в пользу 2018 года.

Экономические настроения россиян продолжает подрывать затянувшийся кризис доходов, падающих пять лет подряд. На прошлой неделе стало известно о том, что Индекс потребительской уверенности, который рассчитывают The Conference Board и Nielsen, в четвертом квартале упал с 67 до 65 пунктов и вплотную приблизился ко "дну" кризиса, показанному в 2016 году.

По итогам 2018 года реальные располагаемые доходы населения упали пятый год подряд. Годом ранее показатель, который оценивает сумму, остающуюся на руках после инфляции и всех обязательных платежей, сократился на 0,2%. В 2017 году доходы упали на 1,2%, в 2016 году - на 5,8%, в 2015-м - на 3,2%, а в 2014-м - на 0,7%.