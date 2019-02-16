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Новости из Мюнхена не сулят Путину ничего хорошего

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  • 16.02.2019, 21:28
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Hачались интересные процессы в геополитике.

Ну что, может, я немного тороплюсь, но первые итоги Мюнхенской конференции по безопасности уже можно оценить, пишет политолог Кирилл Сазонов для «Обозревателя».

И с некоторым оптимизмом. Начнем с главного, на мой взгляд, заявления, которое озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Люблю военных за прямоту в аргументации. Альтернативой НАТО никакие системы европейской безопасности не станут. Потому что НАТО без ЕС это: США, Турция, Великобритания, Канада. То есть 80% военного потенциала Альянса – не ЕС. Для украинцев это в перспективе важно – курс на членство в НАТО теперь закреплен в украинской Конституции.

Переходим к вопросам, которые Украине ближе вот прямо сегодня. Столтенберг заверил европейцев, что США, несмотря на резкие заявления со стороны Трампа, увеличивают свое присутствие в Европе. И уходить не собираются. Что, с учетом растущих угроз со стороны России, хороший сигнал. И тут нельзя не пройти мимо еще одной свежайшей новости, которая пришла не из Мюнхена, а из Вашингтона, но очень точно попадает в эту тему. Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов, который увеличивает помощь Украине на этот год - почти до 700 миллионов долларов.

Пакет включает "Закон относительно ассигнований Государственного департамента зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год". "Большая часть дополнительных средств будет направлена на увеличение до 115 млн долларов расходов для предоставления военно-технической поддержки Украине по программе "Международное военное финансирование".

Кстати, на встрече с украинским президентом генсек НАТО обещал, что в скором времени именно в Украине пройдет заседание Североатлантического совета Организации Североатлантического договора (то есть НАТО). Кроме того Порошенко и Столтенберг обсудили актуальные вопросы сотрудничества, особенно в разрезе усиления боевого потенциала украинских Военно-морских сил. Ну и вишенка на торте. В Одессе прошла конференция относительно планов украинско-американских учений "Си Бриз-2019". Запланированы тренировки по выполнению задач по стандартам НАТО на море, суше, воздухе и под водой.

Территориально мероприятия будут происходить в Одесской, Николаевской и Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря. Кстати, по легенде "враждебные элементы" будут пытаться заблокировать выход к морю с крупнейшей водной артерии Европы - реки Дунай. А украинские и американские моряки будут их за это бить. На море, на суше, в воздухе и под водой – согласно легенде учений. Другими словами – где поймают, там и отлупят. Хорошая тренировка. Полезная. И практичная. Добавьте к этому для хорошего настроения новости о компромиссе между Германией и Францией по вопросу "Северного потока-2". Ему сделают обрезание на половину мощности, заставив резервировать 50% возможностей по перекачке для независимого поставщика. Похоже, медленно, но начались интересные процессы в геополитике. Которые не сулят Мордору ничего хорошего…


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