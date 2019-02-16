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Власти Украины объявили о значительном повышении пенсий

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  • 16.02.2019, 21:43
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Их перерасчет должен теперь проводиться ежегодно.

В результате перерасчета пенсий жителей Украины их размер вырастет с 1 марта на 17-20 процентов. Как пишет «Немецкая волна», об этом в субботу заявил вице-премьера Украины Павла Розенко

"Это одна из главных позиций реформы, которая была проведена. Теперь, несмотря ни на что, в марте месяце, ежегодно 1 марта, будет проводиться перерасчет пенсионных выплат", - заявил вице-премьер. По его словам, в последний раз перерасчет проводился в октябре 2017 года, а до этого размер пенсий не менялся на протяжении 7 лет.

Розенко подчеркнул, что в бюджете достаточно средств для увеличения пенсий. "Необходимый ресурс для повышения пенсионных выплат есть", - сказал он.

44 кандидата в президенты

8 февраля ЦИК Украины завершил регистрацию кандидатов на пост президента. Теперь предвыборную кампанию продолжают 44 политика. Это абсолютный рекорд в современной истории страны. Прежнее достижение было установлено в 2004 году, когда ЦИК допустил к выборам 24 кандидата.

Социологические опросы, проводимые в Украине различными службами, сформировали тройку возможных лидеров президентской гонки. По данным агентства AFP, это художественный руководитель студии "Квартал-95" Владимир Зеленский, действующий глава государства Петр Порошенко и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко.


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