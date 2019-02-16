закрыть
16 февраля 2019, суббота, 22:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Рубрики

БГК имени Мешкова победил в Лиге чемпионов впервые с сентября

  • 16.02.2019, 22:45

Белорусские гандболисты переиграл «Райн Левен».

БГК имени Мешкова взял верх над "Райн Левен" в домашнем матче группового раунда Лиги чемпионов — 27:24. Мешковцы одержали первую с 22 сентября победу в самом престижном еврокубке, сообщает «Прессбол».

БГК имени Мешкова — Райн Левен — 27:24 (15:12)

БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Кулак (1), Шкуринский (8), Юринок, Потеко (3), Ивич (4), Шумак, Баранов (4), Горак (1), Разгор (1), Обранович (4), Сельвесюк, Джукич, Джорджич (1), Шилович.

Райн Левен: Аппельгрин, Паличка; Шмид (5), Липовина (3), Сигурдссон (5), Радивоевич (4), Тольбринг, Абутович, Менса Ларсен (1), Гроецки, Талески, Гвардиола, Петерссон (3), Кольбахер (3).

Группа "А": Барселона — 18 очков (11 матчей), Веспрем — 16 (12), Вардар — 15 (12), Виве — 14 (12), Райн Левен — 12 (12), Монпелье — 7 (12), БГК имени Мешкова — 7 (12), Кристианстад — 5 (11).


популярное за неделю

Мнение

Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев