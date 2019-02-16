БГК имени Мешкова победил в Лиге чемпионов впервые с сентября 16.02.2019, 22:45

Белорусские гандболисты переиграл «Райн Левен».

БГК имени Мешкова взял верх над "Райн Левен" в домашнем матче группового раунда Лиги чемпионов — 27:24. Мешковцы одержали первую с 22 сентября победу в самом престижном еврокубке, сообщает «Прессбол».

БГК имени Мешкова — Райн Левен — 27:24 (15:12)

БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Кулак (1), Шкуринский (8), Юринок, Потеко (3), Ивич (4), Шумак, Баранов (4), Горак (1), Разгор (1), Обранович (4), Сельвесюк, Джукич, Джорджич (1), Шилович.

Райн Левен: Аппельгрин, Паличка; Шмид (5), Липовина (3), Сигурдссон (5), Радивоевич (4), Тольбринг, Абутович, Менса Ларсен (1), Гроецки, Талески, Гвардиола, Петерссон (3), Кольбахер (3).

Группа "А": Барселона — 18 очков (11 матчей), Веспрем — 16 (12), Вардар — 15 (12), Виве — 14 (12), Райн Левен — 12 (12), Монпелье — 7 (12), БГК имени Мешкова — 7 (12), Кристианстад — 5 (11).