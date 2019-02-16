Зинаида Михнюк: Побольше бы рабочих с активной жизненной позицией 16.02.2019, 22:59

ЗИНАИДА МИХНЮК

ФОТО: РАДЫЁ СВАБОДА

Как профсоюз РЭП ставит на место руководство Барановичского молочного комбината.

Член профсоюза РЭП Владимир Сидоренко работал на молочном комбинате в Барановичах слесарем с 2005 года, пишет praca-by.info.

С тех пор, как в 2006 году с ним случился инфаркт, мужчина держался за работу и соглашался на многие требования нанимателя, даже незаконные. Так его здоровье ухудшалось год за годом: с третьей группы инвалидности, полученной после инфаркта, он перешел на вторую группу – нерабочую, и его уволили. Владимир Сидоренко обратился за правовой помощью в профсоюз РЭП. Как же так? – ведь он уступал нанимателю, а наниматель, когда случилась беда, не захотел выполнить даже своих обязательств.

Интересы Владимира Сидоренко отстаивает правовой инспектор профсоюза РЭП в Бресте и области Владимир Малей:

– После того, как Владимир Сидоренко перенес инфаркт в 2006 году и получил инвалидность 2 группы, директор перевел его: из слесаря мужчина стал оператором теплового пункта. Раньше он работал по 8 часов; а на новом месте режим работы был другой: две смены по 12 часов и один выходной. Индивидуальная программа реабилитации Владимира Сидоренко позволяла ему требовать по месту работы дополнительный выходной, не работать с химическими средствами. Но Владимир Сидоренко, чтобы зарплата была больше, написал заявление, что отказывается от положенных ему льгот. Стал выполнять все поручения нанимателя.

Условия труда Владимира Сидоренко сложно назвать «легким трудом», особенно для инвалида 3 группы, перенесшего инфаркт. Владимир Малей рассказал, что по площади тепловой пункт был 150 квадратных метров, уборщика не было, и Владимиру Сидоренко приходилось самому делать уборку, причем ядовитыми химическими средствами, хотя он не был обязан. Кроме этого, руководство Барановичского молочного комбината допускал еще немало нарушений, а работник не мог защитить себя:

– Контракт с ним постоянно заключали только на один год, и дважды продляли в последний момент. Поэтому он не отказывался от поручений: знал, что в любой момент может остаться без работы. Выполнял все задания и в результате заработал еще много болезней, например, сахарный диабет. Он получил вторую группу инвалидности – нерабочую.

Заседание МРЭК прошло 27 ноября 2018 года, и уже 28 ноября Владимир Сидоренко, по совету юриста РЭП, написал заявление, где потребовал уволить его по статье 41 Трудового кодекса – за нарушения нанимателя с выплатой трех среднемесячных окладов. Но его уволили по состоянию здоровья. Владимир Сидоренко, желая восстановить справедливость, подал на нанимателя в суд, требуя изменения основания увольнения.

Как рассказал Владимир Малей, позиция истца на процессе состояла в том, чтобы доказать факты нарушения трудового законодательства на Барановичском молочном комбинате:

– Во-первых, нарушения в графике работы: после двух подряд смен работник получал только один выходной день вместо двух. Во-вторых, на рабочем месте была высокая температура: летом до 27, 28 градусов Цельсия, даже выше тридцати. Начальство мер не принимало, а ведь при температуре 28 градусов рабочий день должен длиться не больше 8 часов; вода должна быть подсоленой – все это не соблюдалось. Еще одно важное нарушение: в тепловом пункте не было уборщика, и Владимир Сидоренко сам делал уборку, выносил мусор, хоть этого и нет в его должностных обязанностях. Чтобы отмыть кафельный пол, рабочим выдавали химические средства – ядовитые; моему доверителю работать с ними было нельзя.

Профсоюзный юрист упомянул и о спецодежде, которая попросту ухудшала условия труда:

– Спецодежда была сделана из смеси хлопка и полистирола. Рабочие ее называют «стекляшка». При высоких температурах она не пропускает воздух и даже начинает плавиться: когда Владимир Сидоренко прислонялся к оборудованию теплового узла, чтобы открыть задвижки, то спецодежда в местах соприкосновения расплавилась.

Виктор Малей вспомнил даже о случае гибели работника заправки, который погиб из-за того, что на нем загорелась рабочая одежда, сшитая из такого опасного материала.

На судебное заседание ответчик – Барановичский молочный комбинат – вызвал свидетелей: бывших коллег Владимира Сидоренко. Как рассказал юрист профсоюза РЭП, они, боясь потерять работу, отрицали нарушения нанимателя:

– На вопрос «Мыли ли вы пол, давали ли вам моющее средство?» все ответили отрицательно. «А кто мыл, если не было уборщицы?» Все молчат. И только один, уже уволенный, коллега признался: «Да, меня заставляли; но я отказался. За это меня лишили премии».

Суд Барановичского района занял сторону ответчика: постановил, что факты нарушений не подтвердились, решение нанимателя об увольнении оставил без изменений. Уже подана кассационная жалоба в судебную коллегию Брестского областного суда; дата заседания пока не назначена.

Зинаида Михнюк, и.о. председателя профсоюза РЭП, прокомментировала случай Владимира Сидоренко:

– Именно в таких ситуациях, когда нужна помощь, чтобы отстоять свои права, и нужно членство в настоящем, действующем профсоюзе. Ведь почему Владимир Сидоренко пришел к нам в профсоюз РЭП? Он увидел разницу между нами – и профсоюзом на предприятии: это же не профсоюз, а культурно-массовый сектор при администрации; а как нужно действительно вступиться за рабочего – они разводят руками. И вот тогда Владимир Сидоренко вступил в профсоюз РЭП, и мы начали ему помогать. Побольше бы таких рабочих – с активной жизненной позицией.