Майк Пенс: Россия заплатит за агрессию в Керченском проливе

Майк Пенс: Россия заплатит за агрессию в Керченском проливе1
- 17.02.2019, 8:04
- 1,537
США провел в Мюнхене переговоры с президентом Украины.
Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Майк Пенс детально обсудили дальнейшие действия по введению санкций и их координации с санкциями Европейского союза после агрессии России в Керченском проливе, сообщает «Голос Америки».
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины 16 февраля по итогам встречи на Мюнхенской конференции по безопасности президента Петра Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом.
«Как я вам вчера говорил, что мы на следующей неделе ждем положительного результата», – сообщил президент прессе по итогам диалога с Майком Пенсом.
Также была достигнута договоренность о дальнейшей поддержке Украины и внедрении реформ, отметил Порошенко.
Он заявил, что Украина благодарна американским партнерам и партнерам по Евросоюзу за твердую и постоянную поддержку.
«Я поблагодарил вице-президента и попросил передать благодарность Президенту США, Конгрессу в части финансовой поддержки Украины. Вы знаете, что в бюджете США больше 700 миллионов долларов направлено на дополнительную поддержку нашего государства. И это позиция настоящего друга и настоящего партнера», – сказал президент Петр Порошенко.
Он подчеркнул, что Украина «твердо рассчитывает на сотрудничество» с Соединенными Штатами, в том числе «в оборонной сфере, в том числе и по поставкам всех видов вооружения, после того как мы приняли закон, который позволяет Министерству обороны напрямую обеспечить поставки оружия».
В свою очередь, вице-президент США Майк Пенс указал на поддержку Соединенными Штатами Украины.
«Хочу выразить простой месседж по-украински: «Мы с вами». Недавнее событие в Керченском проливе напоминает о вызовах российской агрессии, с которыми сталкивается Украина. Хочу заверить вас, что США поддерживают Украину», – отметил вице-президент США.
Он также подчеркнул, что экономические реформы в Украине предоставили дополнительную возможность для сотрудничества с МВФ. «С нетерпением жду вашего дальнейшего прогресса в экономике и надеюсь, что мы найдем дополнительные пути укрепления безопасности в Европе», – добавил Майк Пенс.
После встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 15 февраля президент Украины раскрыл подробности имплементации «Азовского пакета» санкций.
«Мы обсудили и скоординировали наши усилия по освобождению украинских военнопленных, 24 наших моряков. Освободить украинские корабли и обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе и Азовском море», – констатировал Петр Порошенко.
Он подчеркнул, что документ – «Азовский пакет санкций» насчитывает 124 страницы, и его имплементация для России будет «повышенной ценой», которую придется «заплатить за акт агрессии против Украины».