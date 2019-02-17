Белорус на велосипеде попал в аварию на юге Израиля 17.02.2019, 8:14

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фото с сайта Insure.travel

От полученных травм наш земляк скончался.

Полиция задержала в субботу, 16 февраля, водителя автомобиля, который днем ранее сбил 38-летнего гражданина Беларуси и сбежал с места происшествия, не оказав помощи пострадавшему. От полученных травм турист скончался, сообщает tut.by.

Инцидент произошел на шоссе № 264 вечером 15 февраля. Гражданин Беларуси ехал на велосипеде. По словам парамедика МАДА Гади Абухацира, мужчина скончался от тяжелой травмы головы.

Пока точно не установлено, сколько времени сбитый белорус находился на трассе, пока его не заметил проезжавший мимо водитель, который и вызвал скорую. К прибытию медиков пострадавший был еще жив, но находился в критическом состоянии. Он скончался по дороге в больницу.

Полиция сумела быстро определить личность подозреваемого — им оказался 28-летний житель бедуинского города Рахат на юге Израиля. Он спрятал машину и скрывался у друзей. «Я думал, что сбил животное», — сказал подозреваемый на допросе.

О личности погибшего мужчины никаких подробностей не приводится.