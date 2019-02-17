«Чиновников Лукашенко надо перевести на мешок картошки в месяц» 9 17.02.2019, 8:19

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Что происходит с зарплатами и пособиями в Беларуси?

Среднее пособие по безработице в Беларуси сегодня – около 27 рублей в месяц.

Продуктовая корзина на эти деньги получится более чем скудная: к примеру, мешок картошки (30 кг), бутылка подсолнечного масла, 5 пачек овсянки и пакет нежирного молока.

Может ли человек прожить на таком «спецпайке»? Ситуацию с доходами безработных и работающих белорусов сайту Charter97.org комментирует лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич:

- Мне хотелось бы тех чиновников Лукашенко, которые разрабатывали и подписывали документы о размере пособия по безработице в Беларуси, перевести на эти 27 рублей в месяц, на мешок картошки с подсолнечным маслом вместо зарплат.

Это издевательство над людьми. Если наше руководство считает, что правит по принципам цивилизованной страны, то оно глубоко заблуждается. Во всех нормальных странах вокруг нас пособие по безработице составляет как минимум 50% (а то и больше) от среднего заработка по последнему месту работы. Существуют государственные программы переобучения с гарантированным трудоустройством и достойной заработной платой, чего в Беларуси сегодня и в помине нет.

И в этой связи наши власти говорят еще о каких-то «тунеядцах», когда люди игнорируют биржу труда, потому что работать за 27 рублей на общественных работах – это просто издевательство.

То, что делается, в Беларуси по отношению к безработным – это даже не подлежит никакой критике. Такого не должно быть по умолчанию.

- Намного ли лучше живут работающие белорусы?

- То, что предлагается под видом «работы», работой назвать трудно. Но люди вынуждены работать – особенно те, кто взял кредиты. Года 3-4 назад было закредитовано достаточно большое количество населения. Самая тяжелая ситуация сегодня у тех, кто брал кредит: банки действительно могут забрать у них квартиры, машины и прочее имущество.

В районных центрах Беларуси сейчас нет нормальных заработных плат и рабочих мест, на которых человек мог бы чувствовать себя спокойно. Что это за зарплата – 300 рублей в месяц? Разве это не издевательство над человеком? Или 400 рублей в месяц за 12-часовой рабочий день (а мы фиксируем эти случаи). Куда это годится?

Либо чиновники привирают на местах, боясь доложить наверх о реальной ситуации с зарплатами, либо наверху знают, но не хотят признавать свой провал. Факты такие: нет сейчас в Беларуси достойных рабочих мест, чтобы трудоустроить тех, кто хочет работать. И власть обязана это признать.

- Еще в 2015 году тогдашний министр труда Марианна Щеткина заявляла, что пособие по безработице поднимать не будут, «никто с голоду не умрет». Прошло четыре года, Щеткина уже давно не министр труда, а пособие так и остается символическим. Почему власти не повышают его размер?

- Потому что мы сами позволяем им делать это. Есть два метода для повышения зарплат и пособий: рабочая и гражданская солидарность. Ее надо воспитывать у большинства граждан.

Если бы она была, то давно бы уже не было Лукашенко с его правительством, а были бы законы, которые работают на благо людей.

У нас же чиновники и правительство живут по своим неписанным законам, а народ выживает – по своим. Это кощунство – сказать, что «никто с голоду не умрет». Никто из вас, чиновников, не работает за 300-400 рублей и никто не живет за пенсию в 200-250 «белорусских». Как госчиновники вы получает 800-900 рублей пенсии. И ваше отношение к гражданам Беларуси еще обернется против вас. Народ настраивается против вас все больше и больше.

- Что предлагает профсоюз РЭП для защиты прав белорусов, потерявших работу?

- У нас есть наработки по тому, как достичь сопоставимых с развитыми соседями размеров зарплат и пособий по безработице. Мы давно уже изучили схему социальной защиты и начисления заработка в Германии, Скандинавии, странах Балтии.

Но мы не обладаем законодательной инициативой, не можем претворить в жизнь эти предложения. Чтобы они получили вес, нужна поддержка гражданского общества и совместная борьба за перемены в стране.

А необходимость в переменах давно назрела. У нас есть масса вопросов от недовольных ситуацией в стране белорусов: это и потеря пенсий из-за неучета декретного отпуска и службы в армии, и новый декрет о «тунеядцах», и рост безработицы…

Но пока белорусы на увидят в себе гражданина и не научатся бороться за свои права, не начнут думать, что они оставят своим детям и внукам – ничего в этой стране к лучшему не изменится. Ничего не произойдет само по себе. За достойную жизнь нужно бороться – по примеру наших соседей.

- Лукашенко еще в марте 2017 года обещал трудоустроить всех белорусов. Как вы оцениваете такие заявления правителя на фоне роста даже официальной безработицы?

- Нужно следить за своими словами и обещаниями. Что такое «трудоустроить»? По данным тех же «тунеядских» комиссий, у нас сейчас около полумиллиона безработных. Что, у Лукашенко есть сегодня 500 тысяч достойных рабочих мест?

Просто собирать камни в поле можно выгнать и пять, и даже десять миллионов. Но обеспечить за 8-часовой рабочий день достойной заработной платой – это ему слабо.

Поэтому уже начинают изворачиваться: вначале говорили про «попятьсот» в долларах, сейчас уже – в белорусских рублях. Но самая беда в том, что народу никто не говорит правду. Власть говорит через призму экрана и с теми отрешенными от реальности цифрами, которые заранее подготовлены. Поэтому и недоверие к власти у народа очень высокое – и они наверху это знают.

А делать пустые заявления может каждый. Это не значит, что он в состоянии вывести страну на достойные показатели по заработной плате. И поток людей, который выезжает на работу в соседние страны, не падает, а только растет. Это говорит о том, что сегодня экономика Беларуси – очень и очень больна.