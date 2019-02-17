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Полмиллиона каталонцев вышли на марш в поддержку своих лидеров

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  • 17.02.2019, 8:21

В акции «Самоопределение - не преступление» участвовали правящие в Каталонии партии.

В Барселоне прошла массовая демонстрация протеста против судебного процесса по делу двенадцати лидеров сепаратистов. Вечером в субботу, 16 февраля, на улицы города вышли, по данным полиции, 200 тысяч человек. По сведениям организаторов акции, прошедшей под девизом "Самоопределение - это не преступление", в ней приняли участие около 500 тысяч человек, сообщает dw.com.

Среди многочисленных инициаторов митинга были и правящие в Каталонии политические партии, в нем участвовал президент высшего органа власти в регионе - Женералитета Каталонии, известный в Испании сторонник движения за суверенитет Ким Торра. Демонстранты, скандировавшие "Свободу политзаключенным!" и "Независимость!", заполонили двухкилометровый отрезок одной из главных улиц Барселоны Гран Виа. На 21 февраля назначена следующая акция - всеобщая забастовка, к которой партии призвали совместно с профсоюзами.

В Мадриде 12 февраля началось первое заседание суда над каталонскими сепаратистами с участием самих подсудимых - бывших политиков и общественных деятелей Каталонии, инициировавших референдум о независимости 1 октября 2017 года. Процесс по делу о мятеже с целью отделить Каталонию от Испании начался еще в декабре 2018 года. С тех пор девять из двенадцати обвиняемых находятся под стражей, участники протестов называют это несправедливостью. Членам судебной коллегии испанского Верховного суда в течение трех месяцев предстоит заслушать показания самих обвиняемых, для которых прокуратура требует от 7 до 25 лет лишения свободы, и порядка 500 свидетелей.

Для главного обвиняемого - бывшего замглавы каталонской администрации Ориэла Жункераса прокуратура требует 25 лет тюрьмы. Он, как и его соратники, настаивает на своей невиновности, поскольку политики "лишь отстаивали право на самоопределение своего региона, что не запрещено законом".

Бывшему главе каталонской администрации Карлесу Пучдемону, руководившему мятежом и скрывающемуся от испанского правосудия в Бельгии, суд отказался предоставить неприкосновенность для явки на процесс.


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