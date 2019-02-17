Портрет «тунеядца»4
- 17.02.2019, 8:28
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Кому в Беларуси проще всего остаться без работы.
Министерство труда и соцзащиты проанализировало возрастной и социально-демографический состав безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите. Большинство людей, ищущих работу – это мужчины в возрасте 40-49 лет, пишет «Экономическая газета».
По итогам 2018 года был проанализирован состав безработных, официально состоящих на учете.
Из них мужчин – 62,1%, женщин – 37,9%.
Мужчины в возрасте 40-49 лет – самая многочисленная группа безработных (24% от общего числа безработных мужчин). Еще 18,4% безработицы приходится на долю 30 – 39-летних мужчин.
Этот же возраст является «проблемным» для женщин. Так, в 30-39 лет в поисках работы зарегистрировано 25,2% от общего числа безработных женщин, в возрасте 40-49 лет – 26,3%.