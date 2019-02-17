Леонид Заико: Предлагаю провести всеобщее медицинское тестирование руководства страны 15 17.02.2019, 8:48

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Леонид Заико

Власти играют в командную игру под названием «Замулить мулю».

Лукашенко напринимал кучу указов, пораздавал обещаний создать «лучшие условия для инвесторов и бизнеса». Чиновники мотали головами, вроде бы соглашались, но по факту включили механизмы торможения, забалтывания процесса реального раскрепощения белорусского предпринимательства.

Об этом «БелГазете» рассказал руководитель аналитического центра «Стратегия», экономист Леонид Заико.

«Международная и местная бюрократии сплелись в упоительном союзе. По сути, они убивают частный сектор и будущее страны под сладкий лепет мандалины. Лучше бы дали эти деньги мне. Я бы купил на них хороший автомобиль типа Rolls Royce и скакуна ахалтекинского», - считает экономист.

- В сентябре 2015г. на саммите ООН были приняты 17 целей устойчивого развития (ЦУР), среди которых - ликвидация бедности и голода, борьба с неравенством, принятие мер по борьбе с изменением климата. В конце января в Беларуси с помпой провели первый Национальный форум по устойчивому развитию, на котором национальный координатор по достижению ЦУР, зампред Совета Республики Марианна Щеткина отчиталась, что наша страна заняла 23-е место в индексе достижения глобальных ЦУР за 2018г. Премьер-министр Сергей Румас похвастался, что Беларусь продвинулась в выполнении 17 ЦУР, в том числе в принятии срочных мер по борьбе с изменением климата. О чем он говорит? У нас малый и средний бизнес давят налогами на землю, на недвижимость, НДС, а ему про климат? Это как желающему повеситься предложить веревку.

- Все эти ЦУРы - патетика. Не надо тратить время на эту ерунду. Устойчивое развитие придумали для идиотов из афро-американского мира. Это ересь, потому как мир, наоборот, держится на волнообразном движении: вверх - вниз, вверх - вниз. Настоящая экономическая жизнь идет за счет конкуренции, которая приводит к сокращению неэффективных секторов экономики. А устойчивое развитие - это медленное движение на кладбище. Представили похоронную процессию, которая движется под музыку Шопена? Так и устойчивое развитие.

- Вы наступили на больную мозоль власти, так как среди ЦУР есть и такая цель: «Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех». Эта фраза как будто бы взята из манифеста компартии.

- Это из материалов XXIII съезда КПСС.

- Вместо того чтобы настаивать на частной собственности на землю, на экономической свободе и верховенстве права, ООН и ВБ выдают нам фразы из материалов съезда КПСС или некоего философа-пропагандиста, ненавидящего экономическую свободу.

- Это результат работы ЦК КПСС и советского КГБ, которые много времени тратили на подготовку кадров для Латинской Америки. СССР развалился, а те ребята остались и поперли в ООН, ВБ и другие международные структуры. Вот и получилось: КПСС нет, а ее идеи теперь прут из ООН и ВБ к нам обратно.

Чтобы частный сектор рос, надо готовить транспаранты типа: «Международные организации! Прекратите издевательство над Беларусью», «Не нужны нам ваши деньги, коммунисты-империалисты!». Пока мы этого не сделаем, будет только имитация работы, так сказать номенклатурная посевная кампания: одни дают деньги - другие делают вид, что содействуют частному бизнесу.

- До сих пор ООН и другие международные организации, в том числе вроде бы рыночный ЕБРР, пользуются инструментами середины XX в., преподнося модели экономического роста Домара и Солоу как панацею для Беларуси и других переходных стран XXI в.: примените их - и будет вам счастье в виде устойчивого роста. Международные эмиссары даже не анализируют собственные ошибки, допущенные ими в других странах. Помните, к чему привели чековая приватизация и залоговые аукционы в России?

- Это грохнуло страну.

- Почему для интеллектуального сопровождения реформ наша власть выбирает только те программы и индексы, которые соответствуют ее внутреннему совково-советскому мышлению и убеждениям? Почему она взяла на вооружение 17 ЦУР от ООН, а не Индекс экономической свободы, который оценивает верховенство права, размер государства, регуляторную эффективность и открытость рынка?

- Власть просто ищет оправдание своему существованию, своей исторической миссии, играя в командную игру под названием «Замулить мулю»: гоняет мулю про устойчивое развитие из угла в угол. «Сколь у нас колодцев? 65?» - «Нет, 260». - «Рельсы прямо лежат?» - «Нет, криво». - «А что у нас впереди?» - «Кладбище».

Романчук: - Вот и получается, что деньги, которые нам дают ООН, ЕС, ВБ и другие организации по разным программам, нужны только для того, чтобы наша страна веселее шла на кладбище истории.

В Беларуси насоздавали каких-то центров по поддержке предпринимателей, каких-то инкубаторов и инновационных центров, которые финансируются государством, а также поддерживаются грантами ЕС, ВБ, МФК и т.д.

Почему наша власть не ищет простых решений сложных проблем? Почему она ждет матриц развития от международных структур? Почему так падка на их деньги? Почему Ирландия, Гонконг, Сингапур, Тайвань, тот же Китай смогли найти простые решения для роста своих экономик, став странами экономических чудес - без кредитов МВФ и ооновских матриц развития бюрократии?

Стране, у которой есть мозги, чужие деньги не нужны. Поэтому предлагаю провести всеобщее медицинское тестирование руководства нашей страны.