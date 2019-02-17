Минобороны: По дорогам Беларуси поедут танки 20 17.02.2019, 8:55

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фото: kp.by

Ведомство предупредило о появлении военной техники на крупных автомагистралях.

В ближайшие дни в Беларуси будет проводится комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил, сообщает Министерство обороны.

В этой связи с 17 по 19 февраля военная техника будет перемещаться по автодорогам республиканского значения в Витебской, Минской, Брестской и Могилевской областях.

Минобороны призвало жителей населенных пунктов и водителей «учитывать это обстоятельство и быть предельно внимательными при перемещении военной техники».