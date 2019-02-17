закрыть
17 февраля 2019, воскресенье, 10:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Рубрики

Минобороны: По дорогам Беларуси поедут танки

20
  • 17.02.2019, 8:55
  • 2,616
фото: kp.by

Ведомство предупредило о появлении военной техники на крупных автомагистралях.

В ближайшие дни в Беларуси будет проводится комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил, сообщает Министерство обороны.

В этой связи с 17 по 19 февраля военная техника будет перемещаться по автодорогам республиканского значения в Витебской, Минской, Брестской и Могилевской областях.

Минобороны призвало жителей населенных пунктов и водителей «учитывать это обстоятельство и быть предельно внимательными при перемещении военной техники».


популярное за неделю

Мнение

Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев