Белорус в Сингапуре: Специалист с опытом может претендовать на $12 тысяч в месяц 2 17.02.2019, 9:26

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Как бизнес-аналитик из Минска решился на перемены в своей жизни.

Сайт tut.by опубликовал рассказ одного своих читателей, который сейчас живет и работает в Сингапуре:

— Меня зовут Дмитрий и я работаю старшим IT консультантом по бизнес-анализу в Сингапуре. За годы учебы в университете я успел поучиться в Финляндии и США и попутешествовать по ряду стран Европы и Азии. Несмотря на это, мечты о релокации для работы и жизни за границей у меня никогда не было. Но в прошлом году так получилось, что я принял решение переехать в Сингапур, маленький город-государство прямо у экватора, которое славится своими достижениями в экономическом развитии, безопасностью, запретами и штрафами за их несоблюдение, слиянием огромного количества культур в одном месте.

Парк «Сады у залива». Сингапур.

Фото автора конкурсной истории

Почему именно Сингапур?

В Минске я работал бизнес-аналитиком в компании по разработке программного обеспечения и много времени уделял развитию отечественного сообщества бизнес- и системных аналитиков. Возможность переехать в Сингапур появилась случайно, поэтому я не раздумывал долго и не пытался найти другие варианты, чтобы точно ответить на вопрос, почему именно Сингапур. В этой азиатской стране я уже бывал дважды до релокации и имел представление, куда еду. Для себя я рассматривал переезд в Сингапур как возможность получить международный опыт работы, окунуться в другую культуру, иметь личный контакт с клиентами и возможность раскрыть себя в новой роли консультанта.

Поиски работы

Работу я нашел через профессиональную социальную сеть LinkedIn. После трех успешно пройденных этапов дистанционного интервью, я получил позицию старшего консультанта в компании Mavericks Consulting. Это молодой стартап, где трудятся приезжие из всех уголков мира в стремлении помочь ведущим сингапурским корпорациям наладить процесс разработки программного обеспечения. Мой первый проект стартовал в первый же день работы, когда я участвовал во встрече с тремя десятками исполнительных директоров одного из крупнейших банков Сингапура. Моя задача — изучить их текущий процесс управления портфолио цифровых продуктов и предложить рекомендации по его улучшению. Роль для меня новая, предметная область — тоже, поэтому первое время на работе в Сингапуре не обещало был легким.

Вид из окна офиса, в котором я работаю.

Фото автора конкурсной истории

Условия работы в Сингапуре весьма стандартные: выплата зарплаты раз в месяц, 20 календарных дней отпуска, 5 дней на самообразование, 14 дней в году можно быть на оплачиваемом больничном по справке от врача, также есть корпоративная страховка, оплата профессионального развития и компенсация некоторых видов расходов (мобильная связь, такси, обеды с клиентами).

Вообще найти работу в Сингапуре достаточно сложно, т.к. это очень конкурентный рынок труда и есть ограничения по импорту рабочей силы из-за рубежа.

Минимальная зарплата иностранца должна быть 2600 $, он должен иметь высшее образование и минимум 5 лет релевантного опыта работы. Тем самым Сингапур привлекает только высококвалифицированную рабочую силу из-за рубежа. Но для опытных IT специалистов — это не проблема, они всегда в высоком спросе. Мы и сейчас находимся в активных поисках хороших разработчиков по всему миру, которым интересно начать свою карьеру в Сингапуре.

Документы для разрешения на работу

Для работы в Сингапуре необходимо получить разрешение, которое оформляет для вас работодатель. Процедура очень простая и требует от вас только отсканированную страницу паспорта, фотографию, документы об образовании и заполненную анкету. Время рассмотрения составляет 3 недели, после чего вы можете приезжать в Сингапур и получить карточку с разрешением на работу на 2 года. Позже вы сможете получить разрешения на пребывания для членов семьи.

Расходы на переезд

Прощание с друзьями в минском аэропорту.

Фото автора конкурсной истории

Переезжал в Сингапур я относительно налегке, только с одним чемоданом и ручной кладью. Связано это с тем, что нужны только летние вещи и офисная одежда.

Ботинки, пальто, куртки и свитера остались все в Минске. Лететь, конечно, далеко, но зато сразу попадаешь в вечное лето. Стоимость перелета из Беларуси мне возместил работодатель (700 $). По прилету мне также забронировали отель на неделю, чтобы обосноваться на новом месте, найти жилье, завести местный телефон и банковский счет. Свои средства пришлось вложить в оплату услуг риэлтора (850 $), первого месяца аренды (1700 $), залога за арендное имущество (1700 $), оплату сбора за государственную регистрацию договора аренды (100 $), покупку недостающих вещей в квартиру (200 $) и оплату своих расходов в первый месяц жизни в Сингапуре.

Финансы, налоги и штрафы: за то, что едите в метро, придется заплатить 350 долларов

Самая популярная тема обсуждений с друзьями при переезде — это зарплата. В среднем IT специалист в Сингапуре получает 5−6 тысяч долларов США в месяц в зависимости от компании, опыта и позиции. Технические специалисты с редкой экспертизой и большим опытом работы на местном рынке могут претендовать и на 10−12 тысяч. 1700 $ у меня уходит на жилье, еще 100 $ на проезд на общественном транспорте, 100 $ на оплату коммунальных услуг, 30 $ на оплату мобильной связи, 700−900 $ на питание и развлечения. Еще 500 $ уходит на уплату подоходного налога, который здесь один из самых низких в мире (прогрессивная шкала от 0 до 22%, для уровня зарплаты IT специалиста — примерно 7%). Итого у вас может остаться 2−3 тысячи долларов в месяц на путешествия и сбережения. С учетом наличия собственного жилья в Минске остаток по итогам месяца у меня в Беларуси получался такой же, поэтому зарплата не была решающим для меня фактором при переезде.

Штрафы в сингапурском метро.

Фото автора конкурсной истории

Отдельного внимания в Сингапуре заслуживают местные штрафы, которые заставляют всех местных жителей и приезжих соблюдать чистоту. Так, за курение в транспорте полагается штраф 700 $, за то, что вы пьете или едите в метро — 350 $, за провоз взрывчатых веществ — 3500 $. Нельзя также продавать жевательную резинку, мусорить на улице и справлять нужду в общественных местах — почти все лифты, к слову, оборудованы уринодетекторами.

Жилье: съемная однушка — от 1300 долларов в месяц, но в доме — бассейн

Моя студия в кондоминиуме в спальном районе Сингапура.

Фото автора конкурсной истории

Жилье в Сингапуре — это основная статья расходов. Остров очень маленький, поэтому цены на землю под строительство коммерческой и жилой недвижимости космические. Например, купить однокомнатную квартиру в моем кондоминиуме стоит от 700 тысяч долларов. Аренда однокомнатной квартиры в кондоминиуме со своим бассейном и тренажерным залом стоит примерно 1300−1800 $. К этому стоит еще добавить услугу агента по недвижимости (половина месячной аренды при аренде на год), обязательную ежеквартальную чистку кондиционера (100 $), коммунальные услуги (около 100 $ за воду и электричество) и интернет (40 $). Можно, безусловно, рассмотреть и местное социальное жилье или аренду комнаты в квартире с сожителями, это будет стоить существенно дешевле.

Уровень цен и повседневные расходы: кило картошки — 2 доллара, бутылка вина — 30

Сингапур на протяжении нескольких последних лет удерживает титул самого дорогого города в мире. Действительно, большинство товаров и услуг здесь стоят в разы дороже, чем в европейских странах. Так, например, все продукты питания в Сингапур привозят из соседних стран Азии и Австралии, даже вода здесь импортная. Поэтому цены на продукты питания относительно высокие: куриное филе 10 $/кг, свиная вырезка 13 $/кг, яйца 3 $/12 шт, молоко 3 $/л, греческий йогурт 3.50 $/500 г, хлеб 2 $/400г, бананы 2 $/кг, апельсины 3.50 $/кг, овсяные хлопья 3.50 $/500г. Все фрукты и овощи, которые требуют прохладного климата, стоят здесь еще дороже: клубника (7 $/300г), яблоки 4 $/кг, помидоры 5−8 $/кг, картофель 2 $/кг. Продукты можно покупать в дешевых супермаркетах, на рынках или онлайн, уровень цен примерно сопоставим. Есть, безусловно, и премиум-сети продуктов питания, где можно найти любые американские и европейские продукты, но цены там в разы выше.

Большинство сингапурцев по происхождению китайцы и у них не принято питаться дома. Поэтому общественное питание здесь очень развито и очень доступно для каждого. Средняя стоимость обеда в деловом центре 7−10 $. Почти все питаются в местных столовых hawker center, где можно попробовать блюда из любого уголка Азии всего за 4−5 $. Ужин даже в самом демократичном ресторане обойдется в 30−50 $ на человека без учета напитков.

Традиционная еда в местных столовых hawker center.

Фото автора конкурсной истории

Особенно дорого стоит в Сингапуре алкоголь, что связано с очень высокими налогами на его продажу. Так, бутылка столового вина в магазине в среднем стоит 25−30 $, бутылка пива в среднем стоит 5 $/0,5л.

Одежда в Сингапуре стоит немного дороже, чем в соседних странах, но в глобальных сетях цены будут похоже на европейские: пара джинсов 70−80 $, пара кожаных туфель 120 $, летняя рубашка 15−20 $. Цены на косметику и бытовую химию сильно рознятся в зависимости от производителя, но в целом не отличаются существенно от европейских цен. Мужская стрижка в салоне красоты обойдется в 20−30 $ и будет очень сомнительного качества, поэтому я предпочитаю корейскую сеть парикмахерских, где за 10 минут и 10 местных долларов (7 долларов США) вас постригут машинкой и ножницами, пропылесосят голову и дадут ваучер на вторую бесплатную стрижку в течение месяца.

Типичный торговый центр в Сингапуре.

Фото автора конкурсной истории

Общественный транспорт в Сингапуре очень хорошо развит и стоит относительно дешево. Поездка на нескольких видах транспорта будет считаться как одна, т.к. платите вы за расстояние и в среднем обойдется в 1 $. Такси стоит подороже, но местные аналоги Uber — Grab и Gojek — по сингапурским меркам возят почти даром — 10−15 $ за поездку длительностью 15−20 минут. Собственную машину в Сингапуре очень дорого содержать из-за очень высоких налогов (новый Volkswagen Golf обойдется при покупке в 80 тысяч долларов), высоких цен на топливо (1,56 $/л) и парковку (9 часов рабочего дня на подземной стоянке в центре может достигать 30−40 $).

Развлечений в самом Сингапуре не так уж много, т.к. здесь все сфокусированы на работе: поход в кино (9 $), VR игры (40 $), поход в бар или ночной клуб (коктейль в среднем 20 $), караоке (40−50 $ за 2 часа), музей (в среднем 20 $). Большинство иностранцев и самих сингапурцев любят отдыхать на пляжах соседних стран: Пхукет, Самуи, Бали, курорты Вьетнама и Малайзии — все находится в пределах 2−3 часов на самолете из лучшего аэропорта в мире — Чанги. Стоимость авиаперелетов относительно низкая — 80−250 $ за перелет в две стороны на один из курортов Юго-Восточной Азии вне праздников. На праздники же весь Сингапур уезжает в соседнюю дешевую Малайзию и на двух мостах, которые соединяют эти страны, адские очереди.

Личное мнение

VR игры с коллегами по работе.

Фото автора конкурсной истории

Сингапур — это страна, прежде всего, для работы. Число трудовых иммигрантов здесь приближается к миллиону, что составит шестую часть всего населения страны. Приезжают специалисты со всего мира, поэтому многонациональный Сингапур признан самым комфортным местом для пребывания иностранных работников. Здесь есть возможность профессионально расти и развиваться, получать передовой опыт от самых успешных корпораций мира и в то же время наслаждаться вечным летом, поездками на курорты и бурлящей жизнью большого города. При этом есть ряд сложностей с языковым многообразием страны, культурной адаптацией, преобладанием работы над личной жизнью и невозможностью посещать Беларусь чаще раза в год. Для себя я рассматриваю Сингапур как место для получения международного опыта работы и развития себя как специалиста, оставаться здесь навсегда я не планирую пока.