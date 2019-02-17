Ученые нашли способ заглянуть в прошлое Вселенной 1 17.02.2019, 9:35

Наблюдения исследователей позволят лучше понять, что происходило после Большого взрыва.

Американское космическое агентство определилось с выбором следующей миссии в рамках реализации программы астрофизических исследований (Astrophysics Explorers Program) и запускает проект SPHEREx, на который выделено 242 миллиона долларов, сообщает vokrugsveta.ua.

Каждые шесть месяцев в течение двух лет SPHEREx будет проводить обзор неба, составляя карты далеких галактик с огромным разрешением, на 96 длинах волн в оптическом и ближнем ИК-диапазонах.

Планируется, что обзор охватит порядка 100 миллионов звезд Млечного пути.

Главной задачей SPHEREx будет наблюдение за далекими галактиками; ожидается, что он сможет рассмотреть более 300 миллионов таких объектов на расстоянии свыше 10 миллиардов световых лет. Эти наблюдения могут позволить лучше понять механизмы реионизации — все, что происходило между 550 и 800 миллионами лет после Большого взрыва. Именно в то время быстро расширившаяся Вселенная стала остывать, а в ней появлялись самые первые звезды и галактики.