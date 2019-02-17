Бизнесмен, «присоединивший» Антарктиду к БНР: Мои корни – с Витебщины 17.02.2019, 9:45

Фото: Facebook

Чем еще известен Павел Подкорытов, поднявший бело-красно-белый флаг с «Погоней» над Антарктидой.

Бело-красно-белый флаг с Погоней установили на принадлежащей Аргентине антарктической станции Camara. Об этом сообщил в своем фейсбуке бизнесмен Павел Подкорытов.

«Скарыстаўшыся тым, што аргенцінцы на лета пакідаюць сваю антарктычную базу Camara зусім без нагляду, яна часова была аб’яўленая тэрыторыяй БНР))», — написал Подкорытов.

Бизнесмен Павел Подкорытов родился на Урале в городке физиков-атомщиков (Снежинск). Поступил в Свердловское военно-политехническое училище, после чего получил второе образование и вместе с коллегами открыл частную компанию, объединяющую ряд промышленных и торговых предприятий в области электротехники и электротехнического строительства. В конце 2012 года он выкупил усадьбу в Волковысском районе, поддерживает культурные проекты в Беларуси. Сейчас живет в Варшаве.

Фото: Facebook

— Беларусь мне не чужая страна. Бабушка «па кудзелі» родом из деревни Варки Чашникского района Витебской области. В 1928 году она вышла замуж за моего деда, который проходил в Чашникском районе военную службу. Дед был родом из Кировской области России. После этого некоторое время они еще жили в Беларуси, дед работал на железной дороге в Лепеле и Орше, а потом его перевели в Петрозаводск, и в Беларусь они больше жить не возвратились. Однако бабушка приезжала в Беларусь к своим родным, которые до сих пор живут и в деревне Варки, и в Минске, — рассказывал Подкорытов в интервью tut.by.

Впервые бизнесмен побывал в Беларуси в 2010 году. С тех пор эта страна не покидала его сердце.