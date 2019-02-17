закрыть
17 февраля 2019, воскресенье, 10:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Рубрики

Брестчане: На жировки всякий раз смотришь с «особым» предчувствием

2
  • 17.02.2019, 9:59
Фото: tut.by

Белорусы возмущены подорожанием услуг ЖКХ.

Необходимость платить 100% за коммунальные услуги, как предлагает руководство государства, вызывает возмущение у опрошенных на центральных улицах Бреста прохожих, сообщает «Радыё Рацыя».

«Это значительно отразится на уровне жизни», - говорят люди.

«Сейчас в жировках приходит сумма от 60 до 150 рублей, - отметили брестчане: - Рост коммунальных, безусловно, влечет за собой ограничение себя в каких-то других моментах, а именно в еде. Поэтому здесь радоваться нечему. Жировки пугают, каждый раз смотришь на них с каким-то плохим предчувствием. Хотелось бы, чтобы учитывали какие-то конкретные слои населения»

Не исключено, что уже в этом году за коммунальные услуги 100% будут платить те, кто официально является безработным или попал в список «тунеядцев».


популярное за неделю

Мнение

Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев