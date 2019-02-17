Брестчане: На жировки всякий раз смотришь с «особым» предчувствием 2 17.02.2019, 9:59

Фото: tut.by

Белорусы возмущены подорожанием услуг ЖКХ.

Необходимость платить 100% за коммунальные услуги, как предлагает руководство государства, вызывает возмущение у опрошенных на центральных улицах Бреста прохожих, сообщает «Радыё Рацыя».

«Это значительно отразится на уровне жизни», - говорят люди.

«Сейчас в жировках приходит сумма от 60 до 150 рублей, - отметили брестчане: - Рост коммунальных, безусловно, влечет за собой ограничение себя в каких-то других моментах, а именно в еде. Поэтому здесь радоваться нечему. Жировки пугают, каждый раз смотришь на них с каким-то плохим предчувствием. Хотелось бы, чтобы учитывали какие-то конкретные слои населения»

Не исключено, что уже в этом году за коммунальные услуги 100% будут платить те, кто официально является безработным или попал в список «тунеядцев».