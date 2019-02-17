Почему россияне боятся захвата Байкала Китаем 17.02.2019, 10:10

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ОЗЕРО БАЙКАЛ.

ФОТО: HISTORI.RUSIN.ORG.UA

Самое большое на Земле озеро тесно связано с китайским народом и по сей день.

Во времена Древнего Китая эти земли были «пастбищами Су У», сейчас же они известны под названием «голубые глаза» Сибири. Самое большое на Земле озеро Байкал тесно связано с китайским народом и по сей день, пишет китайское издание «Гуаньча» (перевод – inosmi.ru).

Однако об этой связи говорят в следующих контекстах: «петиция-протест, подписанная 100 тысячами человек», «запретим китайцам выкачивать воду из озера Байкал», «китайцы захватывают озеро Байкал», «китайцы скупили всю землю около Байкала», «через 5-10 лет Байкал станет еще одной китайской провинцией» и прочее. Действительно ли китайцы хотят «вернуть» себе Байкал таким образом? Чего на самом деле боятся россияне?

Водa

22 января 2019 года в российских СМИ появилось сообщение о том, что петицию против строительства на озере Байкал завода, экспортирующего бутилированную воду в Китай, подписало около 500 тысяч россиян. По их мнению, строительство завода может нанести серьезный вред окружающей среде региона. Сообщается, что петицию направили в Министерство природных ресурсов и экологии России, а также президенту Путину.

Составителя данной петиции зовут Зорикто Матанов, он призывает жителей Иркутской области остановить строительство китайского завода по розливу питьевой воды в Слюдянском районе. В петиции Матанов пишет: «Строительство завода нанесет значительный ущерб Байкалу. Это уникальное место! Его особый микроклимат способствует миграции многих видов перелетных птиц, в том числе и редких. Такого разнообразия нет ни в одной другой точке Иркутской области».

Раньше россияне уже пытались воспрепятствовать строительству китайскими компаниями заводов по розливу питьевой воды вблизи озера, доводы они тогда использовали такие же.

Однако, по словам заместителя министра экономического развития Иркутской области Марины Петровой, проверка строительной площадки данного завода показала, что он экологически безопасен.

Специалисты Минприроды одобрили этот проект, и завод получил разрешение на строительство. По словам администрации Иркутской области, объект прошел экологическую проверку.

К тому же, стоит отметить, что строительство данного завода по розливу воды было одобрено в ходе публичного слушания с участием местного населения.

По словам Марины Перовой, строительство завода началось еще в 2013 году, в этом году планируется запустить первый этап производства, окончательно завод введут в эксплуатацию в 2021 году. Объем выпуска пресной воды, добытой из глубин озера, составит 528 тысяч литров в сутки.

К тому же, данный проект выгоден не только Китаю. Завод в Слюдянском районе создаст для местных жителей около 150 рабочих мест, государству с него будут поступать немалые налоги. Иркутская область, в свою очередь, заинтересована в развитии экономического сотрудничества и оживлении местной экономики.

Нельзя сказать, что, одобрив строительство завода и использование ресурсов озера Байкал, российское правительство закрыло глаза на все факторы, кроме денежного.

В июне 2018 года Иркутский областной суд запретил одному китайскому заводу по производству бутилированной питьевой воды добывать ее на озере Байкал. Прокурор заявил, что данный завод производит забор воды на территории целлюлозно-бумажного комбината, не имея возможности принять меры по контролю за качеством воды.

По решению суда завод должен прекратить свою деятельность, пока не будут приняты меры для соответствия воды российским нормам СанПиНа.

Байкал — рыболовный рай, самое глубокое озеро на Земле, самое крупное пресное озеро на континенте, его запасы составляют 1/5 всех незамерзающих источников пресной воды.

Неужели китайцы смогут выпить его до дна? Конечно, нет.

Российское правительство всегда положительно относилось к экспорту водных ресурсов. Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отмечал, что в скором времени страна превратиться в крупнейшего экспортера очищенной воды. «Сейчас мы продаем Китаю байкальскую воду по цене два доллара за литр». Все это делается без вреда окружающей среде.

Один мой товарищ, разбирающийся в вопросах, касающихся России, сказал, что большинство петиций составлено жителями Иркутской области к северу от Байкала, людей, подписавших эти петиции немного, но общественный резонанс в социальных сетях они смогли вызвать без труда.

В Бурятии, расположенной на южном берегу озера, и правительство, и народ поддерживают строительство розливочных заводов, так как благодаря ним создаются рабочие места, в казну в больших количествах поступают налоги. По словам представителей фонда регионального развития Республики Бурятия, забор воды не может навредить экосистеме озера, так как каждый объект проходит обязательную экологическую оценку.

Сотрудник Института Дальнего Востока РАН Михаил Грачев считает, что забор некоторого количества воды из Байкала не является большой проблемой. Из Байкала в Северный Ледовитый океан ежегодно вытекает 60 кубических километров воды, это и так большие потери для России. К тому же необходимо обеспечить экологичность забора воды.

Земля

В российских социальных сетях, говоря о Байкале, пользователи нередко привлекают внимание фотографиями китайских бутылок с водой, разгораются жаркие дискуссии, сообщения пересылаются другим пользователям и с легкостью попадают в топ.

Для этих пользователей фотография служит неопровержимым доказательством, что кроме нефти, газа и древесины, китайцы хотят заполучить природные ресурсы озера Байкал, включая земли.

В январе 2018 года во многих СМИ появились сообщения о том, что недовольство местных жителей вызывает массовая скупка земли у берегов Байкала китайцами. Было написано коллективное письмо, в котором у местных властей просили ограничить для граждан Китая приобретение земель и туризм в данной местности. Сообщается, что к решению дела были привлечены правительство и правоохранительные органы.

В коллективном письме говорится, что 10% земель, принадлежащих поселку Листвянка на берегу озера Байкал, были выкуплены китайцами. Если так будет продолжаться и дальше, то через 5-10 лет Байкал станет еще одной провинцией Китая.

Можно ли верить подобным высказываниям?

Туристов привлекает известное озеро, низкие цены, отсутствие разницы во времени между Китаем и Иркутском, а также удобные рейсы самолетов. Именно по этим причинам все больше китайцев отправляются в Иркутскую область, взглянуть на прекрасное озеро Байкал.

В последние годы среди туристов, приезжающих в Иркутскую область, больше всего китайцев. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко говорил, что за первые девять месяцев 2018 года туристы из Китая составили 2/3 от всех иностранных путешественников.

Такой наплыв китайцев открывает безграничные возможности для бизнеса.

По словам человека, разбирающегося в ситуации в России, большинство китайских туристов едут в Москву и Санкт-Петербург, но вместе с тем в разы увеличивается количество китайцев, устремляющихся на Байкал. Особенно популярным среди китайских туристов озеро стало в течение последних трех лет.

Еще пять лет назад найти на Байкале говорящего по-китайски гида было делом непростым, а в гостиницах было практически не встретить ни одного китайца. Сейчас китайцев там можно увидеть буквально везде.

Говорят, что для россиян это хорошо, увеличение числа китайских туристов повышает доходы данного региона и уровень занятости местного населения. Однако местные жители поняли, что много на китайцах не заработаешь.

Российские СМИ сообщают, что на берегах Байкала можно заметить объявления о продаже земли, написанные на русском или китайском языке. На приобретенной земле под предлогом строительства дачи или жилого дома разворачивается масштабное строительство, в результате которого появляются гостиницы и другие сооружения из сферы туризма.

Китайцы летят на Байкал на самолетах своих авиакомпаний, живут в гостиницах, принадлежащих китайским владельцам. Через несколько дней улетают опять же китайскими авиалиниями, оставляя за собой только мусор. Россиянам на таких туристах много заработать не получается. Некоторые китайцы скупают землю для того, чтобы потом продать ее своим соотечественникам по более высокой цене, от чего на Байкале растет количество китайской недвижимости. Неужели это правда? Мой сведущий в этих делах товарищ сказал, что в некоторых случаях это действительно так.

В окрестностях деревень и правда висят рекламные щиты на китайском с предложениями о покупке земли, а у самого берега озера разбросаны небольшие гостиницы. Вслед за увеличением числа туристов из Поднебесной, китайцы стали строить на Байкале гостиницы, отели и рестораны, центром их инвестиций стали поселки Листвянка и остров Ольхон.

Как сказал мой друг, много китайцев покупают землю и жилье в этом регионе. Если по закону купить землю не удается, они нанимают российского посредника, на которого оформляется недвижимость, но фактическим ее владельцем становится гражданин КНР. Это явление уже давно стало привлекать внимание российской общественности, неоднократно организовывались митинги протеста и сбор подписей.

Но, по словам моего товарища, заявления о том, что «китайцы скупили 10% земли в этом районе» — преувеличение. К тому же люди не видят разницы между китайцами — гражданами Китая и этническими китайцами — гражданами России. «На сколько мне известно, многие владельцы гостиниц и других объектов туристической инфраструктуры — это этнические китайцы, получившие российское гражданство и по закону являющиеся россиянами».

Настроения

Почему темы, связанные с китайцами и Байкалом, в настоящее время порождают столько споров среди россиян?

Рассмотрим, как относятся жители России к данному вопросу.

Многим китайцам с детства знакома история о «пастбищах Су У», в которой рассказывается о том, как Су У был послан с дипломатической миссией к гуннам и попал к ним в плен в первый год правления императора Тянь Хань (100 год до н. э.). Знатные гунны угрожали и уговаривали Су У, но тот так и не сдался. Затем его отвезли к Северному морю (современный Байкал), где паслись овцы, сказав, что отпустят его только когда баран родит ягненка.

Борясь с невзгодами, Су У прожил у гуннов 10 лет, так и не сдавшись им. В 81 году до н. э. был отпущен на свободу и вернулся на родину.

За это время многое изменилось. К власти пришла династия Цин, армия которой постоянно участвовала в военных столкновений с Россией. Победы и поражения сменяли друг друга. В конце концов стороны провели переговоры и подписали «Нерчинский договор», в соответствии с которым Байкал отходил к России.

Сегодня Байкал — «священное озеро» для многих русских, они боятся, что китайцы снова отберут его у них. По мнению россиян, сложно представить, насколько быстро растет экономическая мощь Китая. В то время, как их собственная настолько хороших результатов не показывает, а население постепенно уменьшается. К тому же эти земли некогда входили в состав Китая.

Как сказал мне мой друг, отношение местных жителей к китайцам можно понять из петиций, которые они создают. Очевидно, что они не очень рады надоедливым иностранцам. Для них Байкал — это «кусочек рая», в деревни, расположенные на его берегах, по выходным горожане приезжают на своих машинах. Местные жители очень серьезно относятся к охране окружающей среды, даже самые бедные люди, отправляясь к берегу озера, берут с собой пакет, чтобы собрать в него мусор.

Поселок на берегу Байкала у Кругобайкальской железной дороги

Однажды на острове Ольхон мой друг начал спорить с водителем мусоровоза, который хотел проехать без очереди. В разгар спора водитель сказал: «Если бы вы, китайцы, сюда не приезжали, не было бы столько мусора». А в разговоре с полицейским, мой друг услышал такую фразу: «Вы, китайцы, приезжаете сюда, чтобы портить окружающую среду».

На Байкал приезжает все больше китайских туристов, многие покупают там землю, и далеко не все отличаются утонченными манерами, могут и плюнуть, и мусор выбросить где их душе будет угодно. У россиян все это вызывает чувство неприязни. Корейцы и японцы также строят заводы по добыче воды, но сопротивления при этом почти не встречают.

Больше всего россияне боятся, что «китайцам удастся взять Байкал без боя».

Из некоторых источников стало известно, что администрация Байкальского национального парка создала программу по ограничению количества туристов, желающих посетить остров Ольхон, ежедневно на него могут попасть не более 1500 человек. В настоящее время ежедневное количество посетителей превышает эту цифру.

Некоторые россияне придерживаются другой точки зрения. Из-за ухудшения отношений с Западом, Россия вынуждена сблизиться с Китаем, однако существуют опасения, что такое сотрудничество может оказаться не равноправным.

Разделяющие эту точку зрения россияне считают, что Китай может нажиться на тяжелом положении в современной России. Эти люди недовольны, что Китай использует их страну как базу снабжения энергоресурсами и сырьем, они также настороженно пытаются понять, имеет ли Китай виды на Байкал.

Люди, подверженные подобным настроениям замечают, что китайцы, приезжающие на Байкал, «останавливаются в гостиницах, принадлежащих их соотечественникам, едят блюда китайской кухни. Их водители и другой обслуживающий персонал — китайцы. Все услуги у них оплачены еще на территории Китая, поэтому вклад в российскую экономику они делают небольшой».

В апреле 2017 года исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов сказал на одном форуме: «Мы за китайских инвесторов, приветствуем большую интеграцию в экономику региона. Но мы не поддерживаем технологию, когда китайский инвестор строит китайскую гостиницу, на китайском самолете привозит своих туристов, поселяет их в своем же отеле, а потом вывозит».

В условиях экономической депрессии ситуация не сможет измениться в одночасье, зато националистические настроения могут разгореться с легкостью, стоит только наступить на больную мозоль «территориальной принадлежности» и «природных ресурсов».