Хизер Нойерт отказалась от борьбы за должность постпреда США при ООН 17.02.2019, 10:20

Хизер Нойерт

Глава Госдепартамента Майк Помпео с уважением отнесся к такому решению.

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сняла свою кандидатуру на пост постпреда США при ООН, сообщает nv.ua со ссылкой на Госдепартамент США.

"Сегодня Хизер Нойерт сняла свою кандидатуру на должность постпреда США при ООН. Президент вскоре объявит кандидатуру постоянного представителя США в ООН", - говорится в сообщении Госдепартамента.

Как говорится в пресс-релизе, Нойерт поблагодарила президента США Дональда Трамп и госсекретаря Майка Помпео "за доверие, оказанное в связи с рассмотрением ее кандидатуры на должность посла США при ООН".

"Тем не менее, последние два месяца были изнурительными для моей семьи, и поэтому в интересах моей семьи, я сняла свою кандидатуру. Служба в администрации в течение последних двух лет была одной из самых высоких наград в моей жизни, и я всегда буду благодарна президенту, госсекретарю и моим коллегам в Государственном департаменте за их поддержку", - приводит ее слова пресс-служба Госдепа.

Как отмечается, Помпео с уважением отнесся к такому решению Нойерт.

"Ее личное решение сегодня снять свою кандидатуру с рассмотрения на пост посла США при ООН, является решением, к которому я испытываю большое уважение. Я желаю Хизер всего наилучшего во всех ее будущих начинаниях, и знаю, что она и впредь будет отличным представителем этой нации в какой бы роли она ни оказалась", - отметил Помпео.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выдвинул на пост посла США при ООН официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт.

Хизер Нойерт была назначена пресс-секретарем Госдепартамента США в апреле 2017 года. До госслужбы она работала на телевидении (ABC News и Fox News). После отставки госсекретаря Рекса Тиллерсона ее повысили до заместителя секретаря по общественной дипломатии и связям с общественностью.

Напомним, 9 октября президент США Дональд Трамп принял отставку посла при ООН Никки Хейли.