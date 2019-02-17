Россия превращается в туземцев с бусами 17.02.2019, 10:38

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О нашумевшей статье помощника Путина.

— Сурков может сколько угодно рассказывать начальству, что Россия превращается в образец для всего мира, а на самом деле мы превращаемся в туземцев с бусами, — рассуждает Юлия Латынина на «Эхе Москвы». — Вот помните тех туземцев — кажется это было на Андаманских островах — которые в прошлом году убили американского миссионера.

Замечательные люди, живут в каменном веке, не знают огня, занимаются собирательством и охотой, но зато стреляют в каждого, кто появился. И вот является ли убийство миссионера политической акцией? Конечно нет. Это является следствием образа жизни. Хотели кушать — и съели Кука. Но эти прекрасные андаманские туземцы, у них, наверное, тоже есть духовные скрепы. У них, конечно, нету ФСБ, но те люди, которые с луками во всё стреляют, выполняют, конечно, обязанности нашего ФСБ. У них нет ничего там, как я сказала: огня, письменности, домов, я не говорю о развитой медицине…

Но, очевидно, у них внутри общества люди понимают, что они лишатся всего, своего привычного образа жизни, если эти злые люди к ним придут и что-то такое ужасное сделают, ну, например, больницы построят или грамотности научат. И андаманские туземцы искренне не понимают, что они не являются центром мира, и что мир не собирается им следовать, и что на них глядит мир и думает: «Вот идиоты!».