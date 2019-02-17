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Китай отверг участие в переговорах о ДРСМД

  • 17.02.2019, 10:50

Высокопоставленный представитель КНР ответил отказом на предложение канцлера Германии.

Китай отвергает возможное участие в переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом, выступая в субботу, 16 февраля, на 55-й Мюнхенской международной конференции по безопасности, заявил член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, сообщает (dw.com https://www.dw.com/ru/китай-отверг-участие-в-переговорах-о-дрсмд/a-47547874).

В своей концепции вооружения Китай ориентируется "строго на нужды обороны". "Мы против многостороннего подхода к ДРСМД", - пояснил свою позицию Ян Цзечи, отвечающий в Китае за внешнеполитические вопросы.

Ранее в тот же день федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в своем выступлении на конференции в Мюнхене призвала Китай подключиться к диалогу о разоружении в свете выхода США из ДРСМД. "Не только США и Россия должны вести переговоры по этому вопросу, но и Китай должен к ним подключиться", - заявила глава немецкого правительства. Канцлер ФРГ указала также на опасность развала сложившихся международных политических и оборонительных структур.

Страсти вокруг ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. В 2014 году президент США Барак Обама впервые на уровне глав государств обвинил Россию в нарушении ДРСМД в связи с испытаниями крылатой ракеты наземного базирования 9М729. В свою очередь в ноябре 2018 года МИД РФ высказал упрек США в нарушении ДРСМД путем размещения в Европе пусковых установок Mk-41 для управляемых ракет.

2 февраля США объявили, что начинают выход из ДРСМД. Госсекретарь Майк Помпео пояснил, что договор будет расторгнут, "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода". В ответ президент России Владимир Путин заявил, что Россия зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре.


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