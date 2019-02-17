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Белоруска просрочила кредит – и оказалась должна более $15 тысяч

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  • 17.02.2019, 11:15
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Полноценно воспользоваться средствами, полученными от банка, женщина не смогла.

Жительница Жлобина Светлана Петрусева в октябре 2008 года взяла потребительский кредит на благоустройство дома — открыла карточный счет на сумму в 8300 долларов, пишет tut.by.

Через девять месяцев банк запретил пользоваться средствами, сославшись на постановление Нацбанка не выдавать кредиты в иностранной валюте. Светлану попросили досрочно погасить долг, но окончательно рассчитаться с учреждением она смогла только в феврале 2017 года. Через девять месяцев после этого женщина узнала, что из-за несвоевременных платежей получила штраф более чем на 15 тысяч долларов.

Когда Светлана брала кредит, оговаривались следующие условия: в течение двух лет она может пользоваться суммой, а по истечении этого срока должна три года погашать долг.

Однако полноценно воспользоваться средствами, полученными от банка, женщина не смогла. Через девять месяцев банк принудительно закрыл кредит из-за постановления Нацбанка: в Беларуси запретили выдачу кредитов в инвалюте физлицам. Тогда Светлана обратилась в учреждение с просьбой о пролонгации или переводе суммы в белорусские рубли. «На тот момент у меня было четверо несовершеннолетних детей, но банк на уступки не пошел», — вспоминает женщина. Ее обращение не удовлетворили.

Так как у Светланы не было на руках нужной суммы, она отдавала деньги банку постепенно, стали возникать задолженности по платежам. В 2011 году женщина получила новый иск с просьбой досрочно погасить всю сумму долга.

— У меня не было 170 долларов оплатить, а банк захотел сразу досрочно всю сумму. Они подали иск на 5955 долларов, с неустойками, процентами и с основным долгом. Удерживали деньги из зарплаты, также я в добровольном порядке вносила деньги, — вспоминает женщина. — Полностью возместить средства получилось в октябре 2017 года.

Тогда же женщина узнала о «неустойке за несвоевременное погашение кредита».

— 21 ноября 2017 года банк учинил исполнительную надпись на 4610 долларов вне балансовых процентов. И еще сверху 14 тысяч долларов — это неустойка, — объясняет Светлана.


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