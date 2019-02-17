Влиял на судьбы королей и султанов: история загадочного бриллианта Хоупа 17.02.2019, 11:28

1,324

Украшения с крупными алмазами часто окутаны мистическими легендами.

Пожалуй, среди всех особенно выделяется история огромного и редкого по красоте сапфирово-синего бриллианта Хоупа. Как только не называли этот камень: «голубая надежда», «синий дьявол», «голубой бриллиант французской короны». Своей гипнотизирующей красотой он покорял сердца королей и миллиардеров, и многие были одержимы идеей завладеть камнем любым способом.

AdMe.ru публикует удивительную историю бриллианта Хоупа, который за 400 с лишним лет принадлежал самым разным семьям, а сейчас не имеет конкретного владельца. Несмотря на то что название бриллианта можно перевести как «надежда», он принес много бед почти всем своим владельцам.

Индийское прошлое

Если верить легенде, то роковой бриллиант был украден из индийского храма. Камень украшал статую бога Рамы и считался священным. Согласно индийским поверьям, кристалл не мог принадлежать одному человеку, поэтому похитителя ожидали большие беды и горести.

Жан-Батист Тавернье

В Европу бриллиант привез купец Жан-Батист Тавернье приблизительно в 1653 году. Тавернье был главным поставщиком драгоценных камней у французского короля Людовика XIV, и в обмен на дворянский титул он передал уникальный камень королю. Кстати, вопреки слухам, Жан-Батист Тавернье прожил долгую жизнь и скончался в возрасте 83 лет в Москве, где оказался проездом.

Людовик XIV

Изначально бриллиант был весом 116 карат, но Людовик XIV велел ювелирам огранить камень в форме треугольника, в результате он стал весить 69 карат. Бриллиант прозвали «синим глазом короля». Нельзя сказать, что судьба второго владельца была радужной: он лишился прямых наследников и умер после продолжительной агонии от гангрены ноги — король сильно повредил ее на охоте при падении с лошади.

Мария Антуанетта

Марии Антуанетте синий бриллиант подарил ее муж, король Людовик XVI, который унаследовал его от отца. Как известно, судьба супругов оказалась весьма трагичной: они были обвинены в заговоре против Франции и публично казнены при помощи гильотины.

Георг IV и семья Хоуп

В конце XVIII века, когда во Франции бушевали революционные восстания, камень пропал. Какое-то время его нахождение было неизвестно, а потом его след нашелся в Англии, у короля Георга IV. Неизвестно, связано ли это со злополучным камнем, но Георг IV был одним из самых непопулярных монархов Великобритании за всю историю и умер, не оставив после себя наследников.

В 30-х годах XIX века бриллиант купил английский банкир Генри Хоуп, который назвал камень в свою честь. Позже он умер от неизвестной болезни, а его сын был отравлен. В конце XIX века бриллиант Хоупа перешел по наследству к его внуку Генри Томасу, а потом был продан лорду Фрэнсису Хоупу.

Султан Абдул-Хамид II

В 1908 году бриллиант купил последний султан Турции Абдул-Хамид II за $ 80 тыс. В этом же году он был свергнут революционерами и свои последние годы провел в заточении.

Пьер Картье

В 1910 году бриллиант купил за огромную сумму — 550 тыс. франков — знаменитый ювелир Пьер Картье. Он сделал особую огранку «груша» и создал колье, обрамив камень еще 16 бриллиантами. Кстати, есть мнение, что именно Картье распустил слух о том, что камень проклят, чтобы поднять вокруг него больший ажиотаж.

Семья Маклин

У ювелира колье купила семья миллионеров Маклин. Эдвард Бейл Маклин — потомственный владелец газеты The Washington Post, а его жена, известная светская львица Эвелин Уолш-Маклин, владела золотыми приисками. Женщина так полюбила свою драгоценность, что практически никогда с нею не расставалась: носила и дома, и на публике, прикрепляла бриллиант к ошейнику собаки и давала погрызть сыну, когда у того резались зубки. Также Эвелин устраивала вечеринки «найди „Надежду“»: она прятала камень в доме, а гости должны были его найти.

Вскоре семейство Маклин потрясают ужасные события: под колесами автомобиля погибает сын, а дочь умирает от передозировки снотворного. С горя муж Эвелин начинает сильно пить, а потом лишается рассудка и умирает в клинике для душевнобольных. Несмотря на это, Эвелин Уолш-Маклин завещала любимый бриллиант внукам.

После смерти Эвелин у семьи Маклин остались большие долги, поэтому внуки передали семейную драгоценность в счет уплаты долгов знаменитому ювелиру Гарри Уинстону. Уинстону были чужды суеверия, он не верил и в проклятие камня. Тем не менее в 1958 году он подарил бриллиант Смитсоновскому институту в Вашингтоне. Интересно, что Уинстон отправил камень обычной почтовой посылкой, не предприняв никаких мер по охране.

С тех пор голубой бриллиант находится в постоянной экспозиции Национального музея естественной истории при Смитсоновском институте, и полюбоваться им может любой желающий. За все время выставки его увидели более 100 млн человек. Сейчас, по оценке экспертов, стоимость бриллианта Хоупа составляет не менее $ 350 млн.

В 2010 году, в честь годовщины передачи бриллианта, он был обрамлен в платину и окружен 340 багетными бриллиантами. Ювелиры назвали колье «Обнимая надежду».