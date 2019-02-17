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Инфляция в Беларуси набирает ход

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  • 17.02.2019, 11:33
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Нацбанк может изменить ставку рефинансирования.

Негативный тренд по росту цен конца прошлого года, к сожалению, сохранился и после новогодних праздников. Индекс потребительских цен (ИПЦ) на товары и услуги в январе 2019 г. по сравнению с декабрем прошлого года составил 100,9%, а с январем 2018 г. – 105,8%, сообщили в Белстате, пишет «Экономическая газета».

Таким образом, только за январь инфляция достигла 0,9%, что на фоне поставленной Нацбанку задачи – добиться по итогам года уровня роста цен не выше 5% – выглядит несколько тревожно. И это после показанного в октябре уровня инфляции в 0,5%, в ноябре – 0,6% и в декабре – 0,8%. Честно сказать, от таких цифр мы уже успели отвыкнуть: последний раз на подобные «высоты» экономика выходила еще в октябре 2017 г.

Однако, похоже, монетарные власти нашей страны были готовы к такому результату. Ведь всего несколько дней назад председатель правления Нацбанка Павел Каллаур заявил, что, по оценкам регулятора, инфляция уже в первом полугодии выйдет за пределы установленного на весь год прогноза. И обусловлено это тем, что процессы в экономике всегда являются инерционными: действие негативных факторов никогда не прекращается мгновенно – они затухают постепенно.

Базовый ИПЦ, при расчете которого не принимаются во внимание цены на некоторые товары и услуги, подверженные административному и сезонному влиянию, составил в январе 2019 г. 100,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Также сообщается, что цены на продовольствие в первом месяце года увеличились сразу на 1,3% по отношению к декабрю прошлого года, когда рост составил 1,2%, а на непродовольственные товары – на 0,7% (за декабрь цены на них даже снизились на 0,01%). Что касается тарифов на платные услуги, то по ним в январе был зафиксирован рост на 0,3% (в декабре 2018 г. – на 1,2%).

Кстати, у наших монетарных властей есть, оказывается, и план «Б»: если во втором полугодии ситуация с инфляцией не выправится, может быть задействован мощный механизм изменения процентных ставок, которые напрямую зависят от величины ставки рефинансирования.


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