Фотофакт: В Албании протестующие штурмовали офис премьер-министра 17.02.2019, 12:21

Фото: EPA

Несколько человек получили ранения.

16 февраля в Албании протестующие напали на офис премьер-министра Эди Рамы с бутылками с зажигательной смесью, требуя его отставки из-за плана властей по сносу домов ради постройки кольцевой дороги вокруг столицы, сообщает Reuters.

Несколько человек, в том числе журналисты, получили ранения, когда полиция применила слезоточивый газ, чтобы оттеснить протестующих. Беспорядки длились несколько часов. Протесты в Албании продолжаются несколько месяцев.

Строительство кольцевой дороги остановили из-за обвинений в коррупции при заключении контрактов, что привело к отставке министра транспорта. Агентство ЕРА опубликовало фотографии штурма офиса премьера.