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Богатые жители Минска оказались самыми большими льготниками Беларуси

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  • 17.02.2019, 12:22
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Фото с сайта select.by

Система социальной поддержки в стране работает вкривь и вкось.

Яркое подтверждение этому — крайне странное распределение льгот среди населения.

Ежеквартально Белстат публикует результаты обследования домашних хозяйств по уровню жизни. И каждый раз оказывается, что огромное число семей получает те или иные льготы, пишет select.by.

В третьем квартале 2018 года о наличии льгот отчитались 25,2% опрошенных домашних хозяйств. Иными словами, более четверти семей пользуются различными льготами.

Такое печальное положение дел неудивительно. Только 9,4% домохозяйств живут по европейским стандартам: расходы на еду у таких семей не превышают 20% среди всех трат на потребительские нужды.

Типичный пример: население Беларуси почти поголовно имеет льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. При этом адресности в возмещении стоимости ЖКУ практически не наблюдается.

Согласно обследованию Белстата, в июле—сентябре 20% самых богатых домашних хозяйств тратили на оплату ЖКУ 60,2 BYN в месяц, а 20% самых бедных — 53,7%. Поскольку уровень благосостояния богатых и бедных отличается в разы, богатые тратили на оплату счетов из ЖЭСа 4,2% потребительских расходов, а бедные — 8,7%.

Большая часть богатых домохозяйств сконцентрирована в Минске. Поэтому для белорусской столицы характерен повышенный уровень «льготности». Если на среднее домашнее хозяйство в Брестской области приходится 27,5 BYN льгот в месяц, то в Минске — 66,5 BYN.

Минчане лидируют по многим видам льгот. Например, в Брестской области размер льготы на услуги общественного транспорта составляет 5,5 BYN в месяц, а в Минске — 12,1 BYN.

Только в столице есть метро и лучше развиты троллейбусный и автобусный парк. Выходит, что у минчан просто больше возможностей пользоваться льготами, так как любой вид общественного транспорта субсидируется из бюджета.

Примерно такая же расстановка по жилищно-коммунальным услугам и лекарствам. Минские домохозяйства сообщают о льготах в размере 15,6 и 50,8 BYN в месяц, а в Брестской области льготы на ЖКУ и лекарства достигают лишь 7,1 и 28 BYN.


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