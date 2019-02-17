«Золотого медведя» Берлинале получил фильм об израильтянине в Париже 17.02.2019, 12:46

В Берлине прошла церемония вручения наград 69-го международного кинофестиваля.

Главный приз, "Золотой медведь", по решению жюри во главе с актрисой Жюльет Бинош достался картине израильского режиссёра Надава Лапида "Синонимы", сообщает svoboda.org.

Герой фильма, молодой израильтянин Йоав (дебютная роль Тома Мерсье) приезжает в Париж и надеется стать французом, отвергнув прошлое, гражданство и даже родной язык – иврит. Фильм Надава Лапида, отчасти автобиографический, предлагает зрителю вопросы о границах национальной идентичности, космополитизме, патриотизме и свободе воли. "Синонимы" получили также приз жюри кинокритиков ФИПРЕССИ.

Вторая премия, "Серебряный медведь", досталась драме Франсуа Озона "Милостью божьей". Она основана на подлинной истории лионского священника Бернара Прейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних. Его жертвы много лет хранили молчание, и лишь в 2017 году, после того как бизнесмен Александр Герен выступил с обвинениями, история стала широко известна и священник был задержан. Франсуа Озон встречался с жертвами Бернара Прейна и использовал в своей картине документальные материалы.

Награду за лучшую режиссеру получила Ангела Шанелек. В ее картине "Я была дома, но..." рассказана история молодой вдовы, напуганной необузданностью сына-подростка.

69-й Берлинский кинофестиваль завершится 17 февраля.