закрыть
17 февраля 2019, воскресенье, 14:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Рубрики

«Золотого медведя» Берлинале получил фильм об израильтянине в Париже

  • 17.02.2019, 12:46

В Берлине прошла церемония вручения наград 69-го международного кинофестиваля.

Главный приз, "Золотой медведь", по решению жюри во главе с актрисой Жюльет Бинош достался картине израильского режиссёра Надава Лапида "Синонимы", сообщает svoboda.org.

Герой фильма, молодой израильтянин Йоав (дебютная роль Тома Мерсье) приезжает в Париж и надеется стать французом, отвергнув прошлое, гражданство и даже родной язык – иврит. Фильм Надава Лапида, отчасти автобиографический, предлагает зрителю вопросы о границах национальной идентичности, космополитизме, патриотизме и свободе воли. "Синонимы" получили также приз жюри кинокритиков ФИПРЕССИ.

Вторая премия, "Серебряный медведь", досталась драме Франсуа Озона "Милостью божьей". Она основана на подлинной истории лионского священника Бернара Прейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних. Его жертвы много лет хранили молчание, и лишь в 2017 году, после того как бизнесмен Александр Герен выступил с обвинениями, история стала широко известна и священник был задержан. Франсуа Озон встречался с жертвами Бернара Прейна и использовал в своей картине документальные материалы.

Награду за лучшую режиссеру получила Ангела Шанелек. В ее картине "Я была дома, но..." рассказана история молодой вдовы, напуганной необузданностью сына-подростка.

69-й Берлинский кинофестиваль завершится 17 февраля.


популярное за неделю

Мнение

Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев