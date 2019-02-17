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Блогер рассказал всю правду о жизни в «ЛНР»

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  • 17.02.2019, 13:11
  • 3,875

Во что превратился регион под управлением российских кураторов.

Так, друзья — сегодня будет интересный и страшный пост о том, как на самом деле живёт так называемая "Луганская народная республика". Как вы знаете — несколько лет назад эта часть Украины была оккупирована при помощи путинских военных, и жизнь там с тех пор покатилась под откос — в города Лугандонии прискакали четыре всадника Апокалипсиса по имени Крах городской инфраструктуры, Массовая безработица, Военное управление и Тотальная пропаганда, пишет в (ЖЖ https://maxim-nm.livejournal.com/481331.html) белорусский блогер Максим Мирович.

На днях главный пропагандист Путина Владислав Сурков выступил с "программной речью путинизма", опубликованной в виде доклада — она очень напоминает мюнхенскую речь Гитлера и построена на тех же принципах — цивилизация нам не нужна, кругом враги, мы и дальше будем заниматься пропагандой и войной, "любите нас, или мы вас убьём!". Также в докладе говорится о каких-то невероятных достижениях путинизма — хочу напомнить всем, что в реальности им удалось создать только так называемую "Новороссию" — неосовок образца сталинского СССР 1930-х годов — с нищетой, пропагандой, доносами и взаимной ненавистью. Как это всё выглядит в действительности — вы сможете узнать из сегодняшнего поста.

Несколько слов о том, кто всё это снимал. Фотографии были сделаны зимой 2018 года по моему заказу моими знакомыми из Луганска. Фотографировать было крайне небезопасно — местная "МГБ" работает по принципам НКВД и отправляет каждого подозрительного "на подвал" как "украинского шпиона и диверсанта". Для того, чтобы тебя объявили диверсантом — достаточно просто сфотографировать мусорку на виду у доносчика. В этом отношении законы в "ЛНР" намного строже, чем в "ДНР" — Луганск живёт беднее Донецка, и местная власть орков там намного голоднее и злее.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как на самом деле живут люди в "ЛНР". Обязательно заходите под кат, пишите в комментариях ваше мнение, ну и в друзья добавляться не забывайте)

На что похожа жизнь в «ЛНР»

Для начала обрисую вам то, на что вообще похожа современная "Луганская народная республика", придуманная и созданная Сурковым, а также и другими любителями СССР из подвида "постмодернист".

Люди в "ЛНР" живут, в основном, по принципу "купи-продай" — возят одежду из России, а также переправляют из Станицы Луганской (которая находится на территории Украины) продукты — этот ПГТ в тех краях называют просто "Станица". В Станице есть ближайшее отделение "Новой пошты" — туда можно что-то заказать из Украины. В принципе — весь "бизнес" в Луганске именно на этом и организован.

Зарплаты в "ЛНР" выплачиваются в российских рублях. Средняя зарплата — порядка 5-7 тысяч рублей ($75-$100), дворник получает 1200 рублей в месяц ($18). "Хорошо" живут военные-контрактники — эти получают аж по 15000 рублей ($225), также весьма неплохо живёт вся верхушка ЛНР, а также военные из России — собственно, только они могут позволить себе ходить в супермаркеты. По рабочему персоналу жуткая текучка — все стараются уехать на заработки в Россию или Украину, недвижимость стоит копейки — квартиру в центре можно купить за $11.000. Люди работаю в основном кассирами, охранниками и экспедиторами — они же грузчики и кладовщики. Торгуют на оставшихся рынках. Появилось очень много комиссионок с одеждой и сэконда.

На территории "ЛНР" ведётся тотальная пропаганда, и многие в неё верят — мол, придут "укры", всех расстреляют, посадят и повесят. Но в последнее время пропагандистская риторика стала меняться — мы же Украина, поэтому пенсии нам должны платиться из Украины, нам должны помочь и так далее в таком же духе. Также по местному ТВ постоянно рассказывают о том, как всё хорошо, как заключаются договора с дружественными Абхазией и Крымом, а также с Приднестровьем, и в страну вот-вот зайдёт куча инвесторов. Страна уже стоит буквально на пороге экономического бума!

В непризнанной "республике" процветает контрабанда — многим людям нравится среда "непризнанной территории" — туда, например, можно гонять авто из Абхазии под видом грузинских. Все сферы влияния поделены между верхушкой — кто сидит на бензине, кто магазины себе прибрал, кто рынки и так далее. В городе практически ничего не делается — вся инфраструктура разваливается и гниёт. Зато появился свой "фирменный стиль" — много вывесок в сине-красно-белых тонах (а-ля флаг России) и в названии обязательно присутствует что-то "а-ля рюс" — например, кинотеатр "Украина" переименовали в кинотеатр "Русь".

Многие здания и заведения вроде бывших ресторанов или техникумов переформатированы — отданы под казармы, министерства "МГБ" (местное НКВД), комендатуры и прочую военщину. В черте города разводят коров. Комендантский час не отменён — с 23:00 на улицах могут забрать любого, но в реальности зимой уже в 16 часов никого нет на улицах.

Дороги. Дворы и улицы

А теперь давайте посмотрим, как это всё выглядит в реальности. Мусор в Луганске перестал вывозиться уже достаточно давно, и дворы в городе выглядят как-то так. Луганчане кричали "Россия, приди!", и вот она пришла — правда, не в виде Москвы из телевизора, а Омска из действительности.

На разваленных и гниющих кучах мусора копошатся голуби, отыскивая что-то съедобное.

Ещё один двор с забитыми мусорными баками:

Дороги в Луганске выглядят сейчас вот так. Дороги не чистят и не ремонтируют от слово "совсем" — и посреди некогда оживлённого шоссе можно увидеть вот такие ямы, заполненные талой водой.

Центральные улицы некогда оживлённого города сейчас напоминают страшный город-призрак из какой-то антиутопии. Заледенелые тротуары, горы мусора вдоль дороги, почти полное осутствие автомобилей на проезжей части, занесённой снегом.

Ларёк, горы каких-то обломков и стена дома, словно чешуёй заклеенная сотнями объявлений. Бесконечные "продам, продам, купите".

Ещё дворы. Это центральная улица Луганска с говорящим названием "Советская". На заднем плане — частично заброшенное административное здание, на ржавых мусорках — объявление о скупке волос.

Те же дворы на Советской:

И это тоже дворы из центра Луганска.

Иногда для мусора просто ставят вот такой огромный строительный контейнер, но судя по всему — за его вывоз тоже никто ничего не оплачивает.

Ещё дворы. Местная парковка и мусорки.

И ещё дворик из "маленькой Швейцарии", как любят называть эту "республику" фанаты "ЛНР":

Транспорт, магазины и подъезды

Из общественного транспорта в "ЛНР" остались, в основном, маршрутки — они ходят без расписания, каждый маршрутчик может уехать с марштута, когда захочет, не доехать до конечной и прочее. Свобода! На фото — убитая луганская маршрутка, у которой прямо на повороте дороги отвалилось заднее колесо:

Подъезды выглядят примерно вот так. На стене можно увидеть патриотические стихи "путинского мира" с непременной обсценной лексикой, а также "лэнээровские" почтовые ящики с выломанными и сданными на металлолом дверцами.

Ну и вот это тоже подъезды Луганска. Кто-то долго и старательно выводил маркером эту надпись:

Из более-менее приличных магазинов в Луганска работает Spar — уж не знаю, каким боком он там оказался. Ассортимент можно увидеть на фото слева — главным образом, какие-то сухие супы, специи и мука. На фото справа — окрестности возле луганских магазинов. Разумеется, обычные луганчане в Spar не ходят — это прерогатива местной верхушки, которая живёт как советская номенклатура.

Обычный народ больше ходит вот в такие маленькие магазинчики, которые устроены в подъездах и всяких небольших помещениях. Работают магазины с 8 до 20:00 и обещают каждый день хлеб хорошего качества, а также "лапы куриные".

Витрина магазина, мясной отдел. Есть куриный фарш по 131 рубль, а также лапы куриные по 36 рублей. Ещё есть замороженные блины с творогом.

Молочный отдел. Есть молоко, масло, а также множество майонезов поз названием "лёгкий", "дачный" и "на перепелиных яйцах".

А это — сладости.

Алкоголь

Одним из популярных способов "отдыха" у луганчан является потребление алкоголя — главным образом, дешёвого пива и контрафактной водки, ввезённой с территории России. Это позволяет абстрагироваться от действительности и не думать о том, что происходит вокруг. Говорят, помогает — особенно в сочетании с российским и местным "лэнээровским" телевидением.

По утрам окрестности мусорок в жилых кварталах выглядят вот так:

Также в Луганске работает множество так называемых "наливаек" — куда вы можете придти за дозой горячительного. "Наливайки" открываются во многих подъездах и пустующих помещениях и, судя по всему, являются прибыльным бизнесом в "ЛНР".

Окно "наливайки" выглядит вот так, внутрь можно не заходить. Подходите к окошку, суёте деньги — и получаете свою дозу спиртного.

Фото из приёмного отделения местной горбольницы, где в одном из дней января было три алкогольные комы за вечер...


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