Сотни брестчан вышли на марш в центре города 3 17.02.2019, 13:14

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иллюстрационное фото svaboda.org

Шествие проходит по улицам Пушкинской и Советской.

Несмотря на аресты лидеров протестов, на площади Ленина в Бресте снова собираются противники строительства аккумуляторного завода, сообщает телеграм-канал «Баста» .

Брестчане начали шествие по улицам Пушкинской и Советской. В акции принимают участие около 200 человек. Присутствуют лидеры и активисты партии БХД, "Европейской Беларуси", движения "За свободу".

Шествие закончилось, как и в прошлое воскресенье, у кинотеатра "Беларусь". Участники акции обсудили последние новости о строительства аккумуляторного завода, договорились снова собраться через неделю в 12:00 на площади Ленина в Бресте, а также прийти завтра на судебные процессы над задержанными сегодня утром активистами, чтобы поддержать их.