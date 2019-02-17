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Ушла из жизни Ли Радзивилл

  • 17.02.2019, 13:30
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Ли Радзивилл

Младшей сестре Джеки Кеннеди и экс-супруге князя Станислава было 85 лет.

В пятницу в Нью-Йорке ушла из жизни экс-супруга потомка могущественного рода Радзивиллов — князя Станислава, сообщает gazetaby.com.

Младшей сестре Джеки Кеннеди, которую называли иконой стиля, было 85 лет.

Ли Радзивилл жила в США и Франции. Князь Станислав Радзивилл был ее вторым мужем.

С князем Станиславом

В браке с ним у нее появилось двое детей (развелась, вышла замуж третий раз – потом тоже развелась).

Ли с мужем и детьми, в окружении семьи Джеки

Ли увлекалась дизайном интерьера и фото ее домов часто оказывались на обложках тематических журналов. Долгие годы княгиня Радзивилл вела активную светскую жизнь и занималась благотворительностью.

Дизайнер Giambattista Valli и «икона стиля». 2015 год

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