«Русские вешают триколоры, а у меня украинский флаг» 17.02.2019, 13:42

Фото: RFE/RL

Как украинский кузнец борется с оккупантами в Крыму.

Несколько дней назад сотрудники ФСБ в Крыму провели обыск у проукраинского активиста Олега Приходько. Его заподозрили в вандализме над советскими памятниками. У активиста изъяли украинские флаги и символику украинской партии «Свобода». Уголовное дело в отношении него не возбудили, но изъятые вещи проверяют на экстремизм, пишет «Крым. Реалии».

60-летний активист Олег Приходько раньше представлял в Сакском районе украинскую партию «Свобода», но в 2014 году крымский парламент запретил ее деятельность на полуострове. Сразу же после российской аннексии Крыма сотрудники ФСБ предупредили его о недопустимости экстремистской деятельности. А в 2016 году его задержали за отказ менять украинские номера на автомобиле.

Несмотря на это, за почти пять лет жизни в российских реалиях Олег Приходько не отказался от проукраинских взглядов. А потому остается в поле зрения российских спецслужб.

«С утра начали ломиться в хату»

Утром 8 февраля сотрудники ФСБ нагрянули с обыском в село Орехово Сакского района. Олег Приходько и его супруга еще спали.

«С утра калитку открыли, столпились во дворе и начали ломиться в хату. Мы еще спали в это время. Слышим стук какой-то: открывайте, полиция! Я открываю, спрашивают: «Чего так долго не открывали?». Я что, без штанов должен был к ним выйти?» – рассказывает активист.

По словам Приходько, силовиков было несколько, часть из них были в балаклавах. Они приехали со своими понятыми и показали ему решение суда о проведении осмотра жилища. «Они спрашивают: наркотики, оружие? Я говорю: вы знаете, мне 60 лет, я не настолько глупый, чтобы если бы у меня что-то было, держать дома», – говорит он.

Во время обыска силовики осмотрели все комнаты дома Приходько, внимательно заглядывали в шкафы. Но этого можно было и не делать, потому что самое интересное в его доме – на виду, говорит активист.

Дом Олега Приходько похож на музей. Камин в гостинной украшен украинским тризубцем, а на стенах до прихода сотрудников ФСБ висели флаги Украины, партии «Свобода». Все это, по словам активиста, помогает ему сохранить украинскую идентичность в российских реалиях Крыма.

«Я живу на своей украинской земле. Русские подчеркивают свою идентичность – вешают триколоры, крымские татары – свою символику, а я – этнический украинец, поэтому у меня украинский флаг», – поясняет он свою позицию.

Все это и изъяли во время обыска. Также российские силовики забрали украинские ленточки и прочую национальную символику, которую нашли в доме. Но почему-то не тронули флаг Украины, установленный на беседке во дворе.

После обыска активиста отвезли в Симферополь. Силовики провели обыск в его бывшей квартире, где живет его дочь. Затем Приходько пригласили «на опрос», расспрашивали о его деятельности и связях с материковой частью Украины. После чего отпустили домой.

«Олегу уже 60 лет. Какие памятники?»

Причиной обыска в доме Приходько силовики назвали поступившую им информацию о вандализме над памятниками советским летчикам в Саках. Накануне их якобы кто-то разбил и разрисовал свастикой. Корреспондент Крым.Реалии побывал на месте спустя несколько дней, но никаких следов вандализма там не обнаружил.

«Меня спросили, ночевал ли мой муж дома в какую-то там дату. Я говорю: а где он должен ночевать? Я даже смысла вопроса не поняла. А мне отвечают, что в городе разломали какой-то памятник и расписали свастикой. Я говорю: Олегу уже 60 лет. Какие памятники? Где он должен бегать? Сотрудник ФСБ ухмыльнулся. А затем и Олегу задал этот же вопрос. Хотя мы сколько здесь живем, в том парке не бывали», – говорит супруга активиста Любовь Приходько.

Женщина не понимает, зачем сотрудникам ФСБ понадобились пластмассовые модели автоматов, поскольку это «детские игрушки, купленные на рынке и перекрашенные, чтобы были похожи на настоящие».

Любовь Приходько предполагает, что сотрудники спецслужб могли следить за ее мужем длительное время. «Я считаю, что они все равно наблюдали за ним и смотрели. Все прослушивалось, потому что в процессе обыска они говорили: вы общаетесь по скайпу, вы общаетесь с друзьями. Все, наверное, и прослушивалось еще с каких времен. Очень много изъято CD-дисков, на которых были документалка, наш отдых с сестрой, которая ко мне из Челябинска приезжала. Смотрели каждый диск, каждую коробочку открывали. Такое впечатление, что в ФСБ просто боятся всего: флажков, пластмассовых автоматов. Людей, наверное, просто боятся», – рассказывает она.

Олег Приходько допускает, что сотрудники ФСБ могли прийти к нему по доносу соседей. Поскольку за несколько дней до обыска неизвестные опрашивали людей в селе о Приходько, его жизни и деятельности.

Интернациональная беседка Приходько

Активист родился и всю жизнь прожил в Крыму. Он – кузнец, ремеслом занимается с 90-х годов. В своей мастерской кует различные вещи для дома. В последнее время это в основном решетки, ворота и прочее, но многие помнят и его декоративные предметы. Рассказывает, что с 2014 года работы почти нет. «Наехали много россиян, где-то видели мои работы, звонили, но отказываются платить цену, которую я им называю. Ну, как знаете, отвечаю им, пойдите на рынок и найдите дешевле», – рассказывает Олег Приходько.

Крымчанин уже имеет право на получение пенсии, но документы не подавал. Говорит, что не думает об этом, потому что «хочет получать пенсию в Украине».

Живет активист за счет домашнего хозяйства. В 2014 году они с женой переехали из Симферополя в село Орехово, унаследовав дом после смерти матери Любови Приходько. Там супруги обустраивают свой сельский быт. Достопримечательностью их двора является деревянная беседка, установленная уже после крымских событий 2014 года. Там Приходько встречаются с друзьями и отдыхают с семьей. На беседке вырезана надпись: «За честь, за волю, за козацьку долю».

Автора этой работы Олег Приходько не называет, но говорит, что этот человек «обязательно обрадуется, когда увидит, что она попала в СМИ».

В беседке Приходько установлены два флага: украинский и британский. Наличие последнего Приходько поясняет симпатией к стране, из которой произошли его любимые музыкальные исполнители: группы The Beatles, Pink Floyd и The Rolling Stones. Активист говорит, что во время обыска сотрудники ФСБ «косо смотрели» на эти флаги, но не забрали.

Семья Приходько смотрит украинские телеканалы, обходя блокировки. Говорят, что больше всего их волнует ситуация на Донбассе.

Что грозит Приходько?

Олег Приходько признался нам, что иногда посещает семью Владимира Балуха и допускает, что из-за своей проукраинской позиции может повторить его судьбу, поскольку «методы нынешних российских спецслужб не отличаются от методов НКВД 30-х годов».

Вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела пока не решен. 15 февраля активиста пригласили в крымский главк ФСБ и под роспись вернули часть изъятых у него вещей, в том числе модели пластмассовых автоматов, украинскую символику и флаг партии «Свобода».

Силовики также расспрашивали Приходько, с какими журналистами и правозащитниками он общался в последнее время. Но он отказался говорить, сославшись на статью 51 Конституции России.

ФСБ отказывается комментировать свою деятельность в отношении Олега Приходько.

Если предметом разбирательств силовиков станет вандализм над памятниками в Саках, Приходько может грозить грозит штраф либо обязательные работы до 360 часов или арест до трех месяцев.