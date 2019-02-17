В Березе на вокзале задержали блогера Александра Кабанова 17.02.2019, 13:56

Александр Кабанов

Фото: «Радыё Свабода»

Блогера спрашивали о «планах на вечер».

Утром 17 февраля в Березе на вокзале задержали блогера Александра Кабанова, который собирался ехать в Брест, сообщает «Брестская газета».

После долгого опроса в качестве свидетеля по событиям в Бресте 10 февраля его отпустили.

«Спрашивали, какие планы на вечер. С Брестом на телефоне постоянно висели, получали инструкции. Вопросы просто фееричные: с какой целью ездите в Брест, зачем ходите в кино, что этим хотите выразить и прочие в таком же духе. Очевидно, им надо было продержать меня в милиции, чтобы я не успел уехать», – рассказал после выхода из РОВД Кабанов.

Напомним, в Бресте 10 февраля прошло традиционное воскресное кормление голубей в знак протеста против строительства рядом с городом аккумуляторного завода. Впервые за год протеста после кормления голубей люди не разошлись по домам, а прошли по улице Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь», где какое-то время слушали выступление уличного музыканта. В минувшее воскресенье задержаний не было.

Зато вчера, 16 февраля, в Бресте были задержаны правозащитник Владимир Величкин и общественный активист Виталий Казак. Обоим вменяется в вину организация прогулки по городу противников строительства под Брестом аккумуляторного завода, которая состоялась 10 февраля после кормления голубей.

По предварительной информации, суды над задержанными пройдут в понедельник 18 февраля. Выходные они проведут в ИВС Ленинского РОВД.

C начала 2018 года в Бресте развернулась кампания против появления в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода «АйПауэр». Больше года инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно говорят о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода, природоохранных организаций и чиновники уверяют, что опасения напрасны и нарушений нет.

Начиная с 4 марта прошлого года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода. Лишь однажды власти разрешили им собраться и протестовать – митинг «Брестчанки против свинца» прошел 29 апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек. В последующем многочисленные заявки на проведение митингов и пикетов против завода были оставлены без удовлетворения.

Запуск аккумуляторного завода полного цикла производства изначально был запланирован на август 2018 года, потом на конец года. По последним данным, пробный запуск производственных линий на строящемся аккумуляторном заводе «АйПауэр» будет осуществлен предположительно 21 – 28 февраля. По официальной информации, мощность предприятия на начальном этапе составит 1 млн аккумуляторов в год, а впоследствии будет увеличена в два раза. Однако инициативная группа заявляет, что оборудование, которое завезли на предприятие, позволит выпускать до 6 млн аккумуляторов в год.